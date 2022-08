A fordulás után két cserével frissített Békés megyeiek azonnal kezdeményezően léptek fel, az első nagyobb helyzet mégis Nagy G. előtt adódott. Az 52. percben hat méterről kapura szánt lövés azonban nem talált célt. A 60. percben viszont Kovács Dávid előretörése utáni, 16-oson belül elkövetett szabálytalanság lábat ért, de 11-est nem... A játékvezető műesésért az egri szélsőnek mutatott fel sárga lapot. Az ivószünetet Szalay bravúros védése előzte meg, miután Kis 18 méteres szabadrúgását kitolta a bal felső sarok elől. A 80. percben a játékvezető „tolta ki” Szabó Bencét, a gyarmatiak csereként beállt fiatalja az előretörő Juhász Gergőt állította meg, amiért joggal járt a piros lap.

A megfogyatkozott vendégek nem adták fel a küzdelmet, sőt veszélyt is alakítottak ki, ám ahogy korábban, a pontossággal mindig akadt gond. A 89. percben aztán Hadnagy Bence „villantotta meg a balosát”, Fildan azonban szögletre ütötte a jobb felső sarokba tartó labdát.

Az egriek két bajnoki vereség után a Magyar Kupában elért továbbjutást követően sorban második győzelmüket elsősorban összeszedett védekezésünknek köszönhetik.

Gól: Jónyer (15.).

Kiállítva: Szabó B. (80.).

Jók: Szalay, Hegedűs D., Juhász G., Jónyer, Kovács D., ill. Kis Sz., Virág, Achim Á.

Szekeres Adrián: – Szerettük volna hazai pályán megszerezni az első győzelmünket és ez ma sikerült is. Ez annak tudható be, hogy a játékosok maradéktalanul betartották azokat a taktikai elképzeléseket, amelyeket terveztünk erre a meccsre még úgyis, hogy nem egészen ezt vártuk az ellenfelünktől. Az első nyolc-tíz perc után visszaálltunkarra a játékrendszerre, amit már Békéscsabán is alkalmaztunk. Úgy látszik, ez komfortosabbnak tűnik a csapatnak, eltérően a korábbi hetektől. Ezen kívül jó egyéni teljesítmények is kellettek, hogy feljavuljunk. A füzesgyarmatiaknak is voltak lehetőségeik, Szalay Alex többször is jól védett, vagy a védőink tudtak blokkolni. Ezen javítani kell, hogy ennyi lehetőséget a jövőben ne adjunk az ellenfelünknek,vagy pedig az,hogy hamarabb zárjukle a meccset.

Boros Tibor, az FSK szakmai koordinátora: – Negatív spirálba kerültünk az elmúlt két-három hétben. A mai mérkőzéssel kapcsolatban nem voltak magas szintű szakmai elvárásaink, leegyszerűsítettük a felállási formánkat, a taktikánkat és próbáltuk egygólos mérkőzés medrébe terelni az egész találkozót. Azonban ebből nem sajnos nem jól jöttünk ki. A hazaiak a győztes gólt érően és az utolsó pillanatban lőttek csak kapura. Mi hat-nyolc helyzetet alakítottunk ki, de a legképzettebb játékosainknak is megremegett a lábuk. Így nincs mit tenni, meg kell hajolni a hazai csapat előtt és gratulálni a győzelemhez.

