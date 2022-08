Gól: Jónyer (25.), ill. Cipf (55.)

Szekeres Adrián: – A játékosok jó felfogásban kezdték a mérkőzést, de ez az alapja mindennek. Ez az elmúlt hetekben sokszor nem volt jellemző, ezekre felhívtuk a figyelmet, mert tudtuk, hogy ez döntő jelentőséggel bírhat. A játékunkban a labdás rész hellyel közzel megvalósult, meg is lett a vezető gólunk. Utána így kellett volna folytatni, a második félidőt pedig kezdeni, de megint visszatértünk ahhoz az énünkhöz, hogy könnyen adtunk gólt az ellenfelünknek. Ez nem fér bele. Onnan a Vasas át is vette az irányítást, igaz, még azt követően is megvoltak a lehetőségeink. Az alapján ahogy kezdtünk, ezt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk. Minden esélyük megvolt rá. 1–0 után le kell zárni a meccset.

Harmati Tamás: – A minimális célunkat elértük azzal, hogy ponttal tudunk távozni. Az első félidő nagyrésze egyáltalán nem tetszett, mert nagyon görcsösen és félénken futballoztunk. Ez a görcs pedig sok pontatlanságot eredményezett, amivel nagy teret adtunk az ellenfélnek. Ezt az Eger ki is használta. A félidőben kicsit megnyugtattuk a srácokat, és ez nagyon jó hatással volt a második félidei játékunkra. Sikerült is egyenlíteni, majd a vége igazán ki-ki mérkőzéssé alakult.

Következik: DVTK II.–Eger SE, szeptember 4., vasárnap, 16.00.