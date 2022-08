A szűkebb hazánkbeli sípmesterek számára az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Leányka úti sporttelepén tartott fizikai teszt jelentette a nyári edzőtábor első programját. A következő két nap már a Mátraházi Edzőtáborban zajlott, ahol az NB I.-es keret tagjaként a gyöngyösi Farkas Ádám és Vad II. István előadása színesítette a menetrendet. A tájékoztatókat és szellemi tesztet is magában foglaló eseménysort értékelés és keretkijelölés követte. Az őszi idényre vonatkozóan és a távolabbi kilátásokat illetően a megyei JB elnöke néhány témát külön kiemelt.

– A jövőben még nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a toborzásra, ennek részeként ősszel a csapatok megkeresése szerepel tervek között – mondta Kelemen Attila.

– Miközben ugyanis átlagban 25 százalék volt a díjemelés mértéke (volt ahol több, volt ahol kevesebb) ennek ellenére országos szinten tovább csökken a játékvezetők száma, ami sajnos most már Heves megyére is jellemző. Az viszont örömteli, hogy a játékvezetés technikai eszközeinek fejlesztése érdekében sikerült tíz darab kommunikációs szettet beszerezni a megyei kollégák számára.

A fizikai teszt fontos részét képezte az összetartásnak Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

Kelemen Attila hozzátette: a Heves Megyei Hírlap részéről a 2020/21-es év felfedezettjének járó díj birtokosa, Kiss-Szemán Hanna NB II-es asszisztensként felkerült az országos keretbe. Ugyanakkor Varga Mariann és Viktor Ferenc Péter abbahagyta a bíráskodást, mindketten a megyei ellenőri keretben folytatják pályafutásukat. Heves megyét jelenleg négy játékvezető és hat asszisztens képviseli a Nemzeti Bajnokságban, míg ellenőrként ketten tagjai az NB-s keretnek.

A JB elnöke, Kelemen Attila (balra) Rozsnaki Gábor és Szarvas László

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

A 2022/23-as bajnoki év őszi idényének játékvezető keretei

NB I., játékvezető: Farkas Ádám

NB I., női játékvezető: Urbán Eszter

NB I., asszisztens: Szert Balázs

NB I., női asszisztens: Nagy Petra

NB II., játékvezető: Ducsai József

NB II., asszisztens: Varga Gábor

NB II., női asszisztens: Kiss-Szemán Hanna

NB III., játékvezető: Szigetvári Márk

NB III., asszisztens: Hovanecz Máté, Gergely Márton

Megyei I. osztály, játékvezetők: Bodó István, Csuja Zoltán (újonc), Dajkó Tamás, Debreczeni Krisztián, Derda József, Harnos Csaba, Kasza Dénes, dr Lendvai Gábor, Lucián János, Májer Konrád, Mencsik László, Nagy Péter, Németh Szabolcs, Orosz Fruzsina (újonc), Pádár Szabolcs, Rozsnaki Gábor, Szigetvári Zsolt, Török Mihály, Várallyay Miklós, Varga László. UP: Kocsis József, Juhász Sámuel. Abbahagyta: Viktor Ferenc Péter.

Megyei I. osztály, asszisztensek: Csathó Zsolt, Derda Dominik, Forgó Zsolt, Juhász Ádám, Juhász Bálint, Kecskés Gábor (visszatérő), dr. Kincses Dániel, Király Zoltán, Lovas Norbert, Németh Márk, Palásti Krisztián, Törtei Márton (újonc). Szüneteltet: Terjék Balázs. Országos: Kiss-Szemán Hanna.

Megyei II. osztály, játékvezetők: Juhász Sámuel (UP), Kántor Máté, Kocsis József (UP), Molnár Dániel, Motsidlovszky Attila, Nagy Ferenc, Németh Gábor, Nyitrai Gergő (újonc), Orovecz Tamás, Pásztory Krisztián, Rézműves Ferenc, Sohajda László. UP: Insitórisz Andrej, Koren Tibor. Szüneteltet: Tamasi Sándor. Szüneteltet: Fehér Renátó.

Megyei II. osztály, asszisztensek: Derda Noel, Máté Attila, Oancz Kornél, Pápista Marcell, Somogyi Bence, Vámos Tamás

Megyei III. osztály, játékvezetők: Bakó Dániel, Bálint János, Bogdán Patrik (újonc), Czipó Ákos (újonc), Insitórisz Andrej (UP), Klenovics Róbert, Koren Tibor (UP), Petz Péter, Titz Péter. Abbahagyta: Varga Marianna. Szüneteltet: Zsákai Levente.

Megyei III. osztály, asszisztensek: Baráth Bálint István, Bodó Réka, ifj Kelemen Attila, Molnár Máté, Nádasdi Bálint (újonc), Nagy Dávid, Nagy Péter, Szoboszlai Richárd, Tasi Dániel. Szüneteltet: Krajczár Csaba, Titz Levente. Áthelyezés: Kőnig Adrián Attila.