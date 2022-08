ESZTERHÁZY SC–DVSC U19 37–29 (18–9)

Eger, Eszterházy csarnok. V.: Babidorics, Reszegi.

ESZTERHÁZY SC: Nagy É. – Bernát, Szecsődi 6, Bató 4 (2), Alaxai 4, Varjú 3, Kiser 1. Cserék: Kozma (kapus), Pankotai 5 (1), Szondi 2, Szeberényi 2 (2), Tóth G. 4, Tóth A. 1, Kurmai 2 (1), Pap Zs., Pint, Zákányi 2, Jurmann 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–3, 12. p.: 7–3, 18. p.: 11–4, 24. p.: 14–6, 36. p.: 21–11, 42. p.: 24–16, 48. p.: 29–19, 54. p.: 31–24.

Kiállítások: 6, ill. 4. perc.

Hétméteresek: 7/6, ill. 7/2.

A mérkőzésen az első percektől a hazaiak akarata érvényesült, nem sokáig volt kérdés a találkozó végkimenetele, éppen ezért ezúttal is sokat cserélt Zsadányi Sándor. Már az első félidőben gyönyörűen kidomborodott a hazaiak remek beállójátéka, amiben igazság szerint túl sok meglepetés nincs, hiszen Alaxai Zoé hétről hétre kiválóan kézilabdázik. Most Tóth Gréta is igazán elemében volt, így akármelyik „középcsatár” volt a pályán, a hajdúsági falnak rendre megoldhatatlan feladatot jelentett a semlegesítés.

Ha már azonos poszton szereplő játékosokról beszélünk, a két kapust, Nagy Évát, illetve Kozma Tündét is kiemelhetjük.

Előbbi hálóőr különösen jól nyitott, az első felvonásban három büntetőt is megfogott, és ezen kívül is sok védéssel rukkolt ki. Az előtte tornyosuló hátsó alakzatnak is jó első félideje volt, amit bizonyít a mindössze kilenc kapott gól. Elöl jól működtek a lerohanások és a felállt fal elleni játék is gördülékenyen ment, egyszóval tényleg sokkal másabb meccset játszott az ESC, mint múlt pénteken a Szent István SE ellen. Jóllehet, a két rivális játékereje is különbözött, ugyanis amíg a fővárosiaknál több rutinos játékost láthattunk, addig a debreceni fiataloknál az igazi tapasztalat egyelőre nagyon hiányzik a felnőtt mezőnyben.

Zsadányi Sándor: – Az előző héthez képest sokkal bizakodóbb volt a ma mutatott játék, és remélhetőleg felkészülten várjuk a jövő hétvégi bajnoki rajtot.

Követezik: NB I/B, 1. forduló: Eszterházy SC–Kozármisleny SE, szeptember 3., szombat, 18.00