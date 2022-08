Augusztus első hetén kezdte a felkészülést az NB II. Északi csoportjában szereplő Füzesabonyi SC felnőtt férfi csapata. A gárda az edzések második hetén már mérkőzést is vívott a szomszédos, a másodosztálytól idény végén búcsúzott Mezőkövesd ellen. A füzesabonyiak egy félidőn keresztül magabiztosan vezettek, de a második játékrészben sort cserélő, s már több hete edző hazaiak végül megfordították a találkozót és az utolsó tíz percben bebiztosították a győzelmüket.



MEZŐKÖVESDI KC–FÜZESABONYI SC 30–26 (15–18)

Mezőkövesd, 70 néző, vezette: Harsányi, Magyar

MKC: Pelyhe 1 – Nagy N. 2, Kátai 9 (6), Zelei 1, Dobi 7, Horváth 1, Szabó D. 2. Csere: Ulicsinyi (kapus), Szabó P., Dócs 3, Nagy Zs. 1, Nyitrai, Kocsis 2, Vereb 1, Bakó, Bartók B. Edző: Drizner Péter

FSC: Tóth K. – Molnár 7 (4), Tamás T. 2, Varjú 3, Hevér 2, Péter A. 1, Nagy B. 3. Csere: Gulyás L., Szabó P. (kapusok), Bajzáth, Angyal, Blazsek 4, Igó 2, Antal, Halász 2. Játékos-edző: Major Attila

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 7. perc: 3–5, 18. p. 7–11, 26. p. 11–16, 36. p. 20–20, 44. p. 24–21, 55. p. 28–24

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/6, ill. 4/4.

MAJOR ATTILA: – Alapvetően tetszett a mérkőzés, még nagyon a felkészülés elején járunk. Kevés dolgot gyakoroltunk eddig, de amit igen, abból viszontláttam több elemet. Az első félidő sokkal jobban sikerült, 4-5 góllal is vezettünk, de amikor fizikálisan felőrlődtünk, a cserékkel nem tudtam úgy frissíteni. Megbomlott az egység, amikor behoztam az új játékosokat, nekik még idő kell, hogy beépüljenek és megismerjék a csapatot, egymást. Bő egy hete kezdtük a közös munkát, ez volt az ötödik foglalkozásunk. A Kövesd jobban bírta fizikálisan, de több mint egy hónap van még a bajnokság rajtjáig, lesz még néhány edzőmeccsünk, jövő héten fokozzuk a terhelést. Más csoportból választottunk edzőpartnereket, megyünk Üllőre, a miskolci Acélvároshoz és Hajdúszoboszlóra is.

DRIZNER PÉTER: – Gyenge volt ez a mérkőzés, bár ahogy védekeztünk edzésen az elmúlt két napban, nem is lehetett jobbat várni. Mondtam a játékosoknak mérkőzés előtt, hogy ez az osztály arról szól, hogy aki össze tud rakni egy szigorú, kemény védekezést, az mindenhol esélyes, anélkül szenvedni fog. Itt nem szép kézilabdát kell játszani, hanem eredményeset, ahhoz pedig az kell, hogy hátul kőkemények legyünk.