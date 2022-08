A magyar U17-es válogatott két győzelemmel és egy döntetlennel zárta a tornát, és – hat évvel a legutóbbi magyar siker után – megnyerte a viadalt.

– A horvátok ellen nagyon jó meccset játszottam, úgy éreztem, kellően határozott vagyok, és segíteni tudtam a csapatot. A törökök elleni mérkőzésen egy félidőt kaptam, és szintén nem ment rosszul a védés, még akkor is, ha két gólt szerzett az ellenfél ebben a játékrészben – mondta az mlsz.hu-nak Molnár Mátyás.

– Ez az egyéni elismerés remek visszajelzés számomra, azt mutatja, hogy jó úton haladok, és ugyanilyen keményen kell dolgoznom a jövőben is. A válogatottnál egészséges rivalizálás van a kapusok között, Radnóti Danival a pályán kívül jó barátok vagyunk, és az edzőtáborban mindenben segítjük egymást. Ami a csapat teljesítményét illeti: a horvátok elleni meccs talán egy picit gyengébb volt most, de megmutattuk, hogy mentálisan nagyon erős a társaság, a kritikus helyzetekben sikerült felhúzni egymás teljesítményét. A törökök elleni teljesítményünk jobban nézett ki, de kétszer is hátrányból kellett felállnunk. Én is igyekeztem tartani a lelket a többiekben, de hátrányban játszva is láttam a rajtuk, hogy egy pillanatig sem adják fel, és képesek lesznek a fordításra.