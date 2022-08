„Az 1948-ban született Patkó József fiatal korában úszott és vízilabdázott – búcsúzott csapattársától az Egri Senior Úszó Klub nevében Kripkó Zoltán. – Tehetségére korán felfigyeltek, az úszás hátrébb szorult, a fő sportággá vált vízilabda mögé. Az Egri Dózsa csapata – soraiban az akkor 24, ereje teljében lévő Patkó Józseffel – 1972-ben Magyar Népköztársaság-kupát nyert, ami akkoriban, a főváros központú sportágban csodának számított. Pólóshoz méltóan a sport mellett tanulmányaira is jelentős hangsúlyt fektetett, nagyszerű középiskolai tanár vált belőle a Dobó István Gimnázium pedagógusaként.

A sportot, a versenyzést, az eredményességhez vezető utat mindig fontosnak, érdekesnek, kihívásnak tartotta. Csatlakozott az Egri Senior Úszó Klubhoz, ahol több éven keresztül versenyzett. Pályafutását 17 szenior bajnoki aranyérmet fémjelzi. Eredményeit nagy szorgalommal, kitartással érte el, mindennap edzett. Ha nem úszott, akkor a kertjét gondozta, vagy éppen végzős diákoknak, osztályoknak készített ballagási gombot. Remekül rajzolt, az Egri Senior Úszó Klub emblémáját is ő tervezte.

Az egri úszó és vízilabda élet nagy ismerőjeként mindenkiről mindent tudott és a versenyekre történő utazások alkalmával mesélt is, méghozzá rengeteget, ízesen, humorosan. Ahogy csak ő tudott, amiért a tanítványai is szerették. Lánya, Kata is az egri úszó, illetve a vízilabda sportban dolgozott, dolgozik, így naprakész információkkal rendelkezett.

Hihetetlen módon tudott örülni szenior sikereinek. Ez volt utolsó éveinek a mozgatórugója. Itt is csapatjátékos volt. Imádta a váltókat. Dúlt fúlt, ha valami oknál fogva a váltóból kimaradt, de ha győztes váltótag volt, akkor mindenkinek a nyakába ugrott, megköszönve a sikert.

Korábban műtötték a csípőjét, pár évvel ezelőtt éppen egy szenior versenyen lett rosszul, egy úszótárs orvos élesztette újra. Lábadozásakor, Szegeden, a kórházban egykori egri tanítványok is kezelték a biológia tanárt. Szerencsére felépült és augusztus 12-től Gyulán lett volna jelenése, ahol a szenior ob-t bonyolítják le. Szeptemberben Egerben rendezünk szenior úszóversenyt, immár sok év után nélküle. Már most hiányzik!”