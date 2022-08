Tizennyolc klub képviselőivel a mezőnyben szeptember 2-án, pénteken 14 órától indul a nagyüzem. A mérkőzéseknek a Dr. Fejes András Sportcsarnok, a szomszédos bemelegítő csarnok, a Vályi-Nagy Károly Tornacsarnok és a Kálváriaparti Sport- és Általános iskola ad otthont.

A házigazda Gyöngyösi KK együttesei valamennyi korosztályban megmutatják tudásukat.

További Heves megyei csapatként az Egri Városi Sportiskola fiataljai lépnek pályára. Az eredményhirdetést szeptember 4-én, vasárnap 14 órakor tartják a Dr. Fejes András Sportcsarnokban.

– Több mint száz mérkőzés szerepel a programban – tájékoztatott a versenybizottság elnöke, Rosta István. – Szinte az ország minden részéről érkeznek csapatok, amelyek felmérhetik tudásukat a közelgő bajnoki küzdelmek előtt. A rendezvény szerves részét képezi a felnőtt férfi csapata NB I-es nyitánya: a szeptember 3-án, 18 órakor kezdődő HE-DO B. Braun Gyöngyös–HÉP-Cegléd találkozót ingyenesen tekinthetik meg a Mátra-kupán szereplő csapatok. A bajnoki nyitányt megelőzően ünnepélyes keretek közt kerül átadásra a bemelegítő csarnok, amire eddig nem akadt alkalom.



A 10. Mátra-kupa mezőnye (szeptember 2–4.)

Fiúk

U12, A-csoport: Egri Városi Sportiskola, Gyöngyösi KK, Kézi UP PLER I, Ráckeve VKSK. B-csoport: Angyalföldi SI, Hort SE, Kecskeméti SI, Kézi UP PLER II

U13: Moyra-Budaörs, Gyöngyösi KK, Kecskeméti SI, Kézi UP PLER, Mezőkövesdi KC

U14, A-csoport: Angyalföldi SI, Optimum Solar-Békési FKC, Gyöngyösi KK, Kecskeméti SI. B-csoport: Egri Városi Sportiskola, Gyömrői KA, Kézi UP PLER, Simontornyai KK

U15: Gyöngyösi KK, Kecskeméti SI, Tatabánya KC

Lányok

U12: Aranyszarvas SE, Debreceni SI, Gyöngyösi KK, Gyömrői KA, Szombathelyi KKA

U13: Csepel DSE, Debreceni SI, Gyöngyösi KK, Hort SE, Kecskeméti SI

U14: Angyalföldi SI, Moyra-Budaörs, Gyöngyösi KK, Gyömrői KA, Hort SE, Kecskeméti SI, PC Trade Szegedi NKE