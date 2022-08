EGER SE–FC HATVAN 0–6 (0–2)

Eger, Felsővárosi Spt. V.: Sovány Liza (László, Nedeczky).

EGER: Boros – Czinege (Kalóz, 67.), Nagy Z., Kóka (Smuczer, 36.), Molnár E. (Bukta, 60.), Mátyás, Szívosné, Malinovszky, Lipcsei (Gyöngy, 67.), Kovács A. (81.), Bartók (Csehi, 60.). Edző: Vitányi László.

HATVAN: Orgoványi – Magócs (Krizsán, 46.), Libertényi (Balla, 60.), Csorbai (Varga B., 85.), Tóth A., Franka, Janik, Borkó (Kuris, 85.), Gál (Nagy M., 81.), Holló, Szél. Edző: Szabados György.

Gól: Csorbai (23., 27., 74., 83.), Janik (76.), Borkó (79.).

Vitányi László: – Nagyon nehéz higgadtan értékelni és nem is tudtam mérkőzés után a lányoknak ezt megtenni. Egész egyszerűen ilyen bohózatot és viccet, amit a mai napon bemutattuk, azt sajnos nem lehet művelni. Az oké, hogy ez a meccs egy állomás volt a bajnokságra történő felkészülésben és igazából edzőmérkőzés helyett játszottuk a Magyar Kupa találkozót. A szerencsétlenül bekapott első gól után mindenki csak szórakozott és szaladgált a pályán, meg azt hiszi, hogy piknikezni van. Ez megengedhetetlen minden korosztályban és bármilyen nem esetében, főleg, ha az Eger SE-ben futballozik. Nem muszáj idejárni! Amikor a mérkőzés végén bemegyek az öltözőbe és hárman a telefonjukat nézik, én erre nem vagyok kíváncsi. Akkor el kell menni, szépen lehet sétálgatni a hegyekben vagy teqballozni, vagy ki, mit akar. De, aki itt van, az igenis futballozzon, és igenis akarja megnyerni a mérkőzést, még ha nem is az volt a célunk, hogy Magyar Kupa-győzelemmel kezdjük meg a szezont. Néhány lánytól egészen felháborító volt, amit a pályán művelt. Így sajnos az első félidei jó teljesítményt le is rontottuk a második félidővel. A Hatvan majdnem kihasználta az összes lehetőségét a gólszerzésre, minden dicséret megilleti őket, mert a vendégek maximálisan összpontosítottak a kapu előtt. Sajnos ez rólunk nem mondható el, úgyhogy nagy javulásra van szükség a bajnokságig.

Szabados György: – A kupameccs nagyon korán jött nekünk, későn kezdtünk edzeni. Hat héttel a bajnokság nyitánya előtt szoktunk hozzálátni a munkához, tudva, hogy a szezon előtt egy héttel rendezik az első kupameccset. Az MLSZ azonban mostanra „cserkészte be” a kupafordulót, míg a második összecsapás a soron következő hétvégén lesz esedékes. Emiatt nem tartunk ott, ahol kellene, kicsit esetleges volt a játékunk. A lányoknak annyit jó volt. hogy kifutották magukat ebben a melegben. Ez a műfű amúgy is embert próbáló és szegények másfél hetes edzés után még nem igazán vannak a topon. De megtettek mindent, hogy sikerüljön a továbbjutás és gratulálok nekik, mert ügyesek voltak.

Következik: FC Hatvan–Monor, augusztus 13., szombat.