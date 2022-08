Augusztus 20-án futballozással ünnepel a Recsk Környéki Junior Torna Klub. A Rózsa Tivadar vezette egylet vendégként a Poroszló, a Verpelét és a Budapesti Micro Club társaságában írta ki utánpótlás rendezvényét a recski műfüves pályára. A 7–16 éves korosztályhoz tartozó fiatalok 9 órától játszanak egymással a 3. Sárosi István-emléktornán.

A klubvezetőtől azt is megtudtuk, hogy verpeléti bázisukon – köszönhetően a szülői összefogásnak – nemcsak a élőfüves játékteret és környezetét tették rendbe, de jól halad az öltöző épület felújítása is.

– A tető szigetelése elkészült, a gázkonvektorokat kicseréltük, a világítás és a fűtés is megújult, már csak a zuhanyzó van hátra – mondta a saját erőforrásaiból is bőven áldozó edző és vezető, Rózsa Tivadar. – A fejlesztésben segítségünkre van az önkormányzat, de nagy köszönettel tartozunk a szülőknek. Utóbbiak a szombati tornán is bizonyosan kitesznek magukért, ugyanis 100 személyt látunk vendégül a már hagyományos tornánkon.