– Sajnos a mai mérkőzésen a hozzáállásunk nem volt olyan, mint az előző két bajnokin – mondta az Eger SE hivatalos honlapjának Szekeres Adrián. – Az a küzdőszellem, ami az előző két meccsen jellemzett bennünket, az ma nem volt meg. Szinte az összes párharcot elvesztettük. Külön dühítő, hogy a kapott négy gólból három pontrúgás után esett, ami igazából csak koncentráció kérdése. A háromból egy, direkt fejes volt, a másik kettő pedig egy kipattanó labda, amire nem reagáltunk kellőképpen. Ez a pontatlanság és a dekoncentráltság sajnos a támadásépítéseinknél is megmutatkozott, ezért nem is tudunk ma jobb eredményt elérni. Mint ahogy a két győztes meccsen is kellettek a nagyon jó egyéni teljesítmények, sajnos a vereségnél is meglátszik, hogy többen átlag alatti teljesítményt nyújtottak. Ezt nem bírja el a csapatunk. A játékosoknak hozni kell egy stabil kiegyensúlyozott formát a mérkőzéseken, akkor tudunk csak eredményesek lenni.