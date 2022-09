A férfi NB I/B 4. fordulójában:

QHB-EGER–BFKA-BALATONFÜRED 34–23 (16–12)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 600 néző. V.: Haskó T., Natkai N.

EGER: ÁGOSTON – Lezák, KURUCZ 7, KISS G., TÓTH K. 9, Döme 2, SCHEKK 3. Csere: Marczika (kapus), Kepess 2, TÓVIZI 5, Rozner 2, Száva 2, Vrhovina, Fórizs 1, Kerezsi 1, Gönczi. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–2, 12. p.: 8–6, 18. p.: 11–9, 24. p.: 15–11, 36. p.: 20–13, 42. p.: 24–15, 48. p.: 27–17.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 8 perc.

HÉTMÉTERSEK: 1/0, ill. 3/2.

A füredi fiatalok időszakonként bizonyították, hogy tudnak kellemetlen perceket okozni. A fellángolásaikat azonban jól kezelték a hazaiak, így nem okozott gondot a győzelem kiharcolása Döme Szabolcsék számára. Az egriek előnye egyre csak nőtt, a hajrában már a kétszámjegyű különbséget is biztosan tartották.

Egri oldalon a betegségből felépült Száva Máté is játékra jelentkezett, a balszélső két alkalommal a kaput is bevette. Kezdetben Tóth Károly majd Kurucz Máté és Tóvizi Tamás lépett elő gólfelelőssé, miközben a Kiss Gergő által irányított védelem jól állt a lábán. A hajrában már a legfiatalabbak is megmutathatták tudásukat.

TÓTH EDMOND: – Lépésről-lépésre haladva igyekeztünk megnyerni a mérkőzést. Azt kértem, hogy küzdjünk, hajtsunk, élvezzük a játékot és szórakoztassuk a közönséget. Ennek maximálisan megfelelt a csapat.

KÖVETKEZIK: Agrofeed ETO UNI Győr–QHB-Eger, október 1., szombat, 18.00.