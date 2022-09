– Nagyon vártam már, hogy ismét tétmérkőzésen bizonyíthassak, hiszen az elmúlt szezonban sok nehézséggel küzdöttem – jelentette ki a veszprémi nevelésű Kurucz Máté. – Egerben néhány hónap alatt is nagyon sokat léptem előre, olyan közösségbe kerültem, ahol mindenki motivált abban, hogy többek, jobbak legyünk. Természetesen örülök a góljaimnak, de kellettek ehhez a társak is, akiktől remek előkészítéseket kaptam. Imádom a téthelyzeteket, ha teher van rajtam, az csak még elszántabbá tesz.

Kurucz Máté már NB I-es tapasztalattal a háta mögött, a Fejér B.Á.L. Veszprém együttesétől érkezett a nyáron a hevesi megyeszékhelyre.

Tóth Edmond vezetőedző több fórumon is nyilatkozta: olyan kézilabdázókat választott az újjáalakuló csapatába, akik kellően motiváltak és hosszú távon is meghatározhatják az egri csapat játékát.

– Az első naptól kezdve érzem a vezetőedző bizalmát, ami nagyon sokat jelent – folytatta Kurucz Máté. – Tudom, hogy sokat kell még dolgoznunk hogy elérjük a kitűzött célokat, de az is érezhető, hogy ha az összeszokatlanságból fakadó hibákat magunk mögött hagyjuk, sokkal többre leszünk képesek. Nemcsak az edzéseken, hanem azon kívül is kellő időt fordítok a kézilabdára. Rendszeresen feltérképezem, a magam módján kielemzem a soros ellenfél játékát, a kapusok mozgását. Ez is segít a minél jobb teljesítmény elérésében.



A 16 csapatot felvonultató NB I/B-ben két fordulót követően egy győzelemmel és egy vereséggel áll a QHB-Eger. A rendkívül kiegyenlítettnek tartott mezőnyben már csak két gárda, a Békési FKC és a Tatai AC áll százszázalékos mérleggel. Az egriek az első fordulóban Békésen szenvedtek vereséget (25–24), míg legutóbb a DEAC gárdáját győzték le (28–22) hazai pályán.



– Még nem sikerült az összes csapatot megismerni, de az eddigi tapasztalatok bizakodásra adnak okot – tekintett előre a jobbátlövő. – A küzdőszellemmel nincs gond, öröm ilyen közösségben kézilabdázni, ahol nincsenek egyéni érdekek, mindenki egy irányba húzza a csapat szekerét. Az ellenfelek egy része a bajnokság nagy esélyeseként emlegeti a QHB-Egert, amit igyekszünk az előnyünkre fordítani. Érezhetően kicsit tartanak is tőlünk a riválisok, talán joggal is. Mindenesetre igyekszünk a folytatásban is kellő elszántsággal pályára lépni, s hétről-hétre igazolni, hogy magasra tettük a lécet.

A megyeszékhelyiek legközelebb szeptember 17-én, szombaton Szigetszentmiklósra utaznak.