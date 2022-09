Ahogy a 24. Árpád-kupa visszatért Las Vegasba, úgy az első helyezettnek járó serleg is újra az egrieknél landolt. Először 1998-ban, második alkalommal pedig 2007-ben nyert aranyat a megyeszékhelyi színekben indult legénység a diaszpóra legnagyobb magyar sporteseményén. A rendre a kaszinók városában lebonyolított torna Torontó, San Francisco és Cleveland, majd pedig a Covid-járvány miatt két év kihagyás után tért vissza Nevada államba. Amint azt az eredmény igazolja, ez jó előjelnek számított az egrieknek, akik azért óvatosan tekintettek a torna elé,

– Remélem, hogy ki tudunk tenni magunkért és az elvárások szerint szereplünk majd – mondta Szabó András azt megelőzően, hogy csapata pályára lépett volna a Harry Reid Marketplace Park műfüves játékterén.

A korábbi ellenfelek, így Edmonton, Vancouver, San Francisco, Cleveland, Los Angeles és Las Vegas csapatai különböző okok miatt sajnos nem képviseltették magukat, ám a szekszárdiak vállalták a hosszú utazással járó részvételt, ahogy magát a szervezést is.

Az anyaországi gárdák aranymeccsén a Bakalár László vezette tolnaiak Egressy Gáborral és Badalik Szabolccsal fémjelzett alakulata ellen az első félidőben háromgólos előnyre tett szert a maklári megyei I-es gárdára épülő egri társulat. Fügedi Tamás első gólját les miatt még érvénytelenítette a játékvezető, ám Utasi Bence találata már szabályos körülmények között esett. Fügedi aztán újra eredményes volt, majd Szabó Dominik vette be Pratner György kapuját. A szekszárdiak hálóőre ezzel együtt kiválóan védett, nagyban neki köszönhető, hogy csapata a folytatásban sem került nagyobb hátrányba. A szünet után Kótay Szabolcs kiváló megoldást alkalmazva, átemelős góllal szépített, majd az Egri FC-ben is játszott Badalik is megrezgete a hálót. A kétgólos különbségű (4–2) győzelemről a 11-est értékesítő Fügedi gondoskodott. Az Eger Hungary csapatában vendégjátékosként az ugyancsak az Egyesült Államokban, egész pontosan a floridai Sarasotában élő Porkoláb Péter is pályára lépett.

– Nagy öröm számomra, hogy az egri csapat játékosként és egyik vezetőjeként a harmadik alkalommal szerepelhetek az Árpád-kupán – fogalmazott Erőss Róbert. – Idén mindenképp azt szerettük volna, hogy ütőképes gárdával képviseltetjük magunkat. Ez így is történt, ezért gratulálok a fiúknak és rendkívül boldog vagyok, hogy 15 év után újra mi vihetjük haza a győztesnek járó serleget.

Ezenkívül különdíj is illette a mieinket, mégpedig Fügedi Tamás jóvoltából.

– Először is nagyon köszönjük a támogatóknak és Szabó András edzőnek, hogy kijuthattunk a tornára, ami nem számít mindennaposnak, az pedig külön öröm, hogy megszerezhettem a legjobb mezőnyjátékost megillető különdíjat – közölte a 29 éves futballista. – Mindenkinek nehezen indult a döntő, amiben közrejátszott a meleg és egy kis kihagyás, de szerencsére sikerült nyerni.

További díjazottként a legjobb kapust megillető címet Pratner György érdemelte ki, míg a legszebb gól szerzőjeként Kótay Szabolcs részesült elismerésben.