– A fő célt ebben az évben is az jelentette, hogy végig menjünk, és mindenki épp bőrrel zárjon, és ez idén is sikerült – mondta a Teambuilding SC vezetője, egyben versenyzője, Járdán Zsolt. – A 2012-es év óta csak egyszer, a Covid miatt hagytuk ki a megméretést, és meglehetősen nagy feladat összeszedni négy olyan embert, aki végig is megy a brutálisan nehéz pályán, amelynek teljesítéséhez meg kell találni a motivációt.

Az ausztriai Lienzben rendezett versenyen 100 csapat indult, köztük fiatalok, szponzorált négyesek és sok profi. A kihívás nehézségét jelzi, hogy az idén tíz csapat nem tudta befejezni a viadalt.

Ez nem meglepő, ugyanis a próbatételt 12 kilométer futás (2000 méter szintemelkedéssel), siklóernyőzés (az első leszállást követően 2 kilométeres hegyi futás 300 méteres szintemelkedéssel), hegyikerékpár 19 kilométer felfelé tekeréssel (1600 méteres szintkülönbséggel), hat kilométer vadvízi kajakozás (hét méter magasból ugorva, sokszor árral szemben evezve) alkotja.