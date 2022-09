DVSC U19 (12.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Debrecen, Hódos Imre Sportcsarnok, péntek, 16.00. V.: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

A hét utolsó munkanapján lép pályára az Eszterházy SC előző hétvége óta listavezető alakulata. Zsadányi Sándor együttese háromból három győzelemmel kezdte a szezont, és az egyetemistákon kívül már nincs hibátlan társasága a mezőnynek, jelenleg mindenki az egriek hátát nézheti a tabellán. Ahhoz, hogy megtartsa első helyét az ESC, holnap délután sem hibázhat, az újabb két pont megszerzésére pedig az újonc DVSC U19-es csapatának otthonában is jó esélye lesz. Amennyiben abból indulunk ki, hogy az éllovas épp debreceni ellenfelével szemben játszotta utolsó nyári felkészülési meccsét, és nagyon magabiztos győzelmet aratott (37–29), így annak ellenére is favoritja lesz a találkozónak, hogy ezúttal már tétre megy a játék, no meg idegenben, a cívis városban.

Jön a SZISE – Az már a Magyar Kupához tartozik, hogy a napokban tartott sorsolás szerint a második körben a szintén NB I/B-s Szent István SE lesz a ESC következő riválisra, méghozzá hazai környezetben.