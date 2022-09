SZOMBAT, 16.00

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–GYÖNGYÖSI AK

Bélapátfalva. V.: Varga László (Kincses D., Csathó Zs.)

A bélapátiak két győzelemmel kezdték a szezont, előbb az Eger SE II. (5–3) majd a Heréd ellen diadalmaskodtak (2–1). Legutóbb Makláron egy pontra futotta (1–1), de emiatt sem búslakodtak Bársony Dánielék.

– Helyén kezeljük az elmúlt hetek történéseit, a Gyöngyösi AK elleni mérkőzésre is ugyanúgy készülünk, mint bármelyik más bajnokira – fogalmazott a bélapátfalviak edzője, Horváth Tamás. – Nekünk minden mérkőzés ugyanolyan fontos, mindegyikből igyekszünk a lehető legtöbbet kihozni. Meghatározó lehet, hogy az adott mérkőzésre ki milyen mentális és fizikális állapotban érkezik, és a keretben milyen mély a merítési lehetőség. Az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva mindig a maximumot nyújtjuk, s ez eddig a pontokban is megmutatkozik.

A soron következő ellenfél kapcsán a szakember így fogalmazott: a mérkőzés esélyese a Gyöngyösi AK, de nem tettek le arról, hogy ismét pontot, pontokat szerezzenek.

A listavezető eddig három olyan ellenféllel szemben diadalmaskodott, amelyek vélhetően a tabella első feléhez tartoznak majd. Az Energia SC (2–1), a Marshall-ASE (1–0) és a Gyöngyöshalász egyaránt komoly skalp (2–1) Czinkóczi Bencééknek, akik azonban nem elégednek meg az eddigi sikerekkel.

– Jól kezdtük a bajnokságot, mint ahogy a bélapátiak is – jelentette ki a gyöngyösiek edzője, Majzik Zoltán. – A két csapat jelenlegi formáját tekintve megállja a helyét a mérkőzésre aggatott rangadó kifejezés. Feltett szándékunk, hogy folytassuk a győzelmi sorozatot, már csak azért is, mert az ötödik fordulóban majd szabadnaposak leszünk, s nem mindegy, hogy milyen szájízzel vonulunk pihenőre. Masszív csapattal találkozunk, amely az elmúlt hetek sikereit követően, vélhetően még motiváltabb, s kellő önbizalommal várja az összecsapást.

Arra a kérdésre, hogy mi a jelenlegi GYAK legfőbb erőssége, a szakember tétovázás nélkül így felelt:

– Ami a leginkább szembetűnő, hogy jól használjuk ki a helyzeteinket – folytatta Majzik Zoltán. – Csapattá értünk, fiataljaink az elmúlt év tapasztalataival felvértezve idén jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanak. Ezen az úton szeretnénk tovább haladni.

A további párosítás

PÉNTEK, 18.00

LŐRINCI–EGER SE II.

Selyp. V.: Májer Konrád (Debreczeni K., Palásti K.)

SZOMBAT, 14.00

EGERSZALÓK–HERÉD

Egerszalók. V.: Harnos Csaba (Király Z., Szigetvári Zs.)

SZOMBAT, 16.00

GYÖNGYÖSHALÁSZ–HEVESTHERM-HEVESI LSC

Gyöngyöshalász. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Motsidlovszky A.)

MARSHALL-ASE–BESENYŐTELEK

Andornaktálya. V.: Kocsis József (Szigetvári M., Lovas)

ENERGIA SC GYÖNGYÖS–FÜZESABONYI SC-ERŐSS ÚT

Gyöngyös, Energia SC Sporttelep. V.: Kovács Péter (Molnár L., Vargha T.)

SZABADNAPOS: Maklár

A bajnokság állása

1. Gyöngyösi AK 3 3 – – 5–2 9

2. Bélapátfalva 3 2 1 – 8–5 7

3. Lőrinci 3 2 – 1 11–1 6

4. Füzesabony 2 2 – – 9–0 6

5. Hevesi LSC 2 2 – – 4–0 6

6. Heréd 2 1 – 1 4–3 3

7. Egerszalók 2 1 – 1 4–4 3

8. Marshall-ASE 3 1 – 2 4–4 3

9. Energia SC 3 1 – 2 3–4 3

10. Gyöngyöshalász 3 1 – 2 4–6 3

11. Maklár 3 – 1 2 3–7 1

12. Eger SE 2 – – 2 5–9 0

13. Besenyőtelek 3 – – 3 0–19 0