– Mennyire lepte meg a válogatott teljesítménye és mit szól Szalai góljához? – hangzott a kérdés. Íme a válaszok.

Besenyei Ferenc, a Hevestherm-Hevesi LSC játékos-edzője: – A válogatott teljesítménye nem lepett meg, bíztam benne, hogy újra kiélezett meccset tudunk játszani egy top csapat ellen. Az eredmény viszont már a legszebb álmaimat is felülmúlta. Óriási siker, amelynek értékét emeli, hogy tétmérkőzésen történt. Szalai gólja fantasztikus helyzetfelismerés és kivitelezés eredménye. Nagyon megérdemelte a gólt, óriási vezére volt most is a csapatnak, mind a pályán, mind a játéktéren kívül.

Montvai Tibor, korábbi NB I-es labdarúgó, a Egerszalók SE játékos-edzője: – Meglepett, hogy nyertünk, de a szervezettség és a csapategység nem. Sikerült kibekkelnünk az eredményt és a szerencse is mellénk állt. Nagy gratuláció a fiúknak! Külön öröm számomra, hogy pár napja kaptam egy Fiola feliratú székesfehérvári mezt. Büszke vagyok Attilára, és arra, hogy a csapattársa lehettem egy ilyen nagyszerű játékosnak. Szalai megérdemelte a gólt és a győzelmet, nem akármilyen búcsú ez a részéről.