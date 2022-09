– Nem szabad félvállról a rövid távot sem, mert a 6,8 kilométeren jelentősnek számít a 350 méteres szintemelkedés, sőt, a szinte alig hosszabb (9,6 km) távon még a Várhegyet is meg kell hódítani. Az őszülő erdő már most is gyönyörű, a Török-útról, a Kövesdi kilátóról pedig pazar a panoráma pazar. Itt akár PB-s fotók is készülhetnek a futókról – számolt be a bejárásról a szervező Egri Futó és Triatlon Klub elnöke.

Pelbárt Zoltán az október 2-ai rendezvény kapcsán azt is hangsúlyozta, hogy a nevezők egyszerre rajtolhatnak az ország legjobb terepfutóival.

– Tessenek elhinni, ők is úgy futnak, mint bármi más, csak egy kicsit gyorsabban. A célban pedig az újbóli találkozáskor még beszélgetni is lehet velük, mert lesz miről. A 24,5 kilométeres pálya még nekik is vadiúj lesz. Mindenki arra biztatok, hogy érdemes megpróbálni valamelyik távot lefutni. Az eredményhirdetéskor akár dobogón is lehet végezni vagy akár tombolán megnyerni a két főnek két éjszakára szóló egri szállásdíjat.

A szervező klub tagjai mindenkit szeretettel várnak hagyományos rendezvényükre

Forrás: Egri FTK

A Flavin7 Bükk Kapu Terepshow 2022 versenyközpontjaként ezúttal is a felsőtárkányi Szikla-forrás tó melletti rendezvénytér szolgál.

„Fuss tavat körbe, fuss laza és kemény emelkedőn, fuss „odafigyelős” lejtőn, fuss fel a Várhegyre, fuss panorámás gerincen, fuss Síkfőkút mellett!” – ezt kínálja az Egri Futó és Triatlon Klub október 2-án. A rendezvényen minden korosztály számára lehetőséget adnak a terepfutás megismerésére és kipróbálására. Egertől hét kilométerre, könnyen elérhető, optimális helyszínen nyílik lehetőség három táv közül választva teljesíteni a versenyt.

A két rövidebb- és a hosszú távon egyaránt három-három korcsoportban díjazzák a futókat. A tókerülő, 400 méteres Vitaminpartner Manófutást ingyenes, ráadásul minden teljesítő ajándékot kap.