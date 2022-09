A női NB I/B 3. fordulója:

ESZTERHÁZY SC (3.)–PEAC (5.)

Eger, Leányka út, Eszterházy-csarnok, szombat, 18.00. V.: Barna V., Kovács B.

A mezőny egyik újonca, a PEAC együttese is az egriekhez hasonlóan két győzelemmel kezdte a 2022/23-as idényt. A nyitányon Orosházán nyertek szoros meccset (23–21) a baranyaiak, majd a Kispest NKK elleni hazai összecsapáson – szintén kiélezett csatában – duplázták meg addigi pontjaik számát (25–24). Az egriek sem mondhatják el magukról, hogy könnyű mérkőzéseket nyertek, de az eredményes kezdés elvitathatatlan.

– Még nagyon az elején járunk a szezonnak, a lényeg, hogy mindkét esetben győztesen hagyhattuk el a pályát – fogalmazott a Hírlapnak az ESC mestere, Zsadányi Sándor.

– Bízom benne, hogy az idő előrehaladtával, ahogy egyre több mérkőzés lesz a hátunk mögött, a játék is még inkább össze áll majd. Erre már a hétvégén is szükség lesz, mert ellenfelünk is hibátlan és biztos, hogy szeretné folytatni a megkezdett jó sorozatát. Látszik az újonc pécsieken, hogy élvezik az NB I/B-s szereplést, a lelkesedésük pedig jó játék mellett eredményességgel is párosul. Részünkről egyértelmű elvárás a győzelem megszerzése, mert céljaink eléréséhez hazai pályán, különösen az ilyen mérkőzéseken nem veszíthetünk pontokat.