Szekeres Adrián: – A 90. perc után derült ki, hogy az ellenfélnek milyen képességű kapusa van. Ha rúgtunk is volna egy gólt, abszolút nem érdemeltük meg, hogy pontot szerezzünk. Az első félidőben megvoltak a lehetőségek, de ameddig olyan öncélú játékosokat látunk a pályán, akik nem akarnak a nagyobb helyzetben lévő társaknak passzolni hogy az be tudja fejezni az akciót, addig felesleges arról beszélni, hogy most ráléptünk az elmúlt két meccs után egy útra, ami jól működött. Most megint visszatértünk oda, hogy egyénieskedő labdarúgókat láthatunk a pályán, miközben nyilván nem ezt kérjük tőlük. Mert amikor három-négyet passzolunk, akkor felépített akcióból ott vagyunk az ellenfél kapujánál. Bosszús vagyok, mert több lehetett volna ebben a mérkőzésben. Kezd elfogyni a játékosok irányába a türelem, hogy nekünk kell istápolni és motiválni őket. Saját maguknak kell kihúzni magukat ebből a gödörből.

Dorcsák Zoltán: – Nagyot küzdöttek a srácok. Igazából nem nagyon lehetett játszani a pályán, nekem nagy csalódás volt a játéktér és ezzel nem akarok megbántani senkit, de Egerbe mindig úgy jöttünk, hogy az egyik legjobb pálya volt, parádés játéktérrel rendelkeztek. Most ez sajnos nem olyan volt. Valamint az időjárás sem volt túl kedvező, hiszen ömlött az eső az első félidőben, így nem lehetett játékot kialakítani, inkább a küzdelem dominált, amiben jól álltuk a sarat. A második félidő elején szereztünk egy találatot, amit kiváló kapus teljesítményünknek meg tudtunk őrizni a végéig.Ha az összképet nézem, akkor szerencsénk volt, hogy meg tudtuk nyerni a mérkőzést, de nagyon sokat tettünk érte. Ez volt az első idegenbeli győzelmünk, igazából ezért jöttünk és nagyon boldogok vagyunk, hogy ezt sikerült megszerezni.

FC HATVAN–FÜZESGYARMAT 1–2 (0–1)

Hatvan, Népkerti Spt., 200 néző. V.: Büki Gábor (Molnár I., Pálinkás D.).

HATVAN: Cellár – Bárkányi, Kitl, Szabó R. (Tarjáni, 81.), Karácsony, Sipos, Panyi, Tarnóczi, Dinka (Fellner, 71.), Labát, Sármány (Török, 81.). Edző: Zoran Szpisljak.

FÜZESGYARMAT: Fildan – Raducu, Kis Sz., Achim Á., Cigan, Toca (Urbanowski, 80.), Achim S. (Oravecz, 69.), Virág (Szilágyi J., 46.), Vaszilijevics (Oltean S., 46.), Pataki, Szabó B. (Bajor, 76.). Edző: Szabados Tamás.

Gól: Tarnóczi R. (48.), ill. Cigan (20.), Kis Sz. (75. – 11-esből).

Jók: Tarnóczi, Bárkányi, Sipos J., ill. Fildan, Achim Á., Toca, Cigan.

Zoran Szpisljak: – Egy edzőnek három nagy feladata van. Az első, hogy a csapatát úgy készítse fel, hogy jó állapotban legyen a mérkőzésen, a második, hogy a csapatát hozza olyan szituációba, hogy gólhelyzetei legyenek. A harmadik pedig – ami meg szintén nagyon fontos –, hogy nagyobb létszámban legyünk védekezésben, mégpedig a labda mögött. Az első kettővel nem volt gond, de a helyzeteket mégsem tudtuk értékesíteni, és bár védekezésben létszámban is megvoltunk, mégis gólt kaptunk az első felidőben. Összességében, amig nem javulunk ezekben a tényezőkben, addig ez lesz a vége.

Boros Tibor, az FSK szakmai igazgatója: – Az első játékrész úgy alakult, ahogyan elterveztük, de a szünet után a Hatvan átvette az irányítást, ezért azt gondoltam, hogy itt az egy pont is ajándék nekünk. A Hatvan úgy döntött, hogy hármat ad ajándékba, mivel rengeteg helyzetet hagyott ki. Azt gondolom, hogy tévúton vannak...

