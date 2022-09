Az egriek edzőváltás utáni lelkiállapotának nagyon jót tett a Karcag elleni győzelem (2–0). Céró Bálint legénysége sok párharcot nyert, amelyhez nemcsak helyzetkialakítások, hanem gólok is társultak. Az eredményesség folytatásához a BKV-nál is nagy szükség lesz a kapus, Szalay Alex Miklós jó teljesítményére, mint ahogy Simon Attila hangulatán is sokat javított, hogy betalált a Szolnok megyeiek ellen.