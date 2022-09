Grif-Tools-HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub – ez az új neve a megyeszékhelyi egyletnek, közölte Pálosi-Kovács Kinga. A klub elnöke eképp világította meg a névmódosítás hátterét.

– A Grif-Tools Kft. már az előző szezonban is támogatta a klubnál folyó munkát, de a cég az idei szezontól áll jelentősebb mértékben az egyesület mögé – mondta Pálosi-Kovács Kinga.

– A HRT Spedition Kft. vezetésével évek óta jó a kapcsolat és a társaság a most kezdődő idényben is segíti a klubot. Ez a két szponzor meghatározó szerepet játszott abban, hogy a 2022/23-as bajnoki évben női NB I.-es csapat indítására is lehetőségünk nyílt, ezenkívül pedig arra, hogy Pálosi Balázs, Révészné Beniczky Magdolna, Tóth Gergő és Timafalvi Gergő személyében négy edzővel dolgozhatunk. A szakmai munkát és az utánpótlás-nevelést az Egri Városi Sportiskola is támogatja.

Az egriek NB I-es és NB II-es férficsapata szeptember 10-én, szombaton 16 órától hazai környezetben kezdi az új idényt. Mindkét együttes ellenfelét a Szerencs VSE jelenti.