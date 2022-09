GÁRDONY-PÁZMÁND NKK (12.)–ESZTERHÁZY SC (8.)

Gárdony, szombat, 18.00. V.: Benya-Hantos, Kovács K.

Ahhoz képest, hogy egy héttel ezelőtt még nem játszott mérkőzést az új szezonban, most nyolc napon belül a harmadik fellépésére készül az Eszterházy SC együttese. A Kozármisleny elleni győztes bajnoki rajtot (24–23) követően szerdán a Magyar Kupában is sikerrel vették a Hajdúnánás jelentette akadályt az egri hölgyek, akik a szombaton hosszabb távot vesznek célba.

A gárdonyi összecsapást az egy héttel ezelőttihez képest is jobb helyzetben várhatja az ESC, visszatért ugyanis a korábban bokasérüléssel bajlódó Szeberényi Flóra. A házigazda az első fordulóban négygólos vereséggel (23–27) kezdett a Kispest otthonában, ami szoros játékról árulkodik, így a mieinknek is kellő óvatossággal kell belemenniük az ütközetbe. Abba az ütközetbe, amelynek egyébiránt egyértelmű esélyese az egyetemistagárda. Más kérdés, hogy már az első fordulóban is született hatalmas meglepetés, vagyis nem szabad félvállról venni a Velencei tó partján szereplő riválist sem.