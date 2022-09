Most újabb nyílt levelet tett közzé. Ebben ezt tudatja:

– Az egyik novaji labdarúgó azzal vádolt meg, hogy jómagam direkt nem támogattam az egyesületet semmilyen formában sem. Tájékoztatnám a lakosságot, hogy 2019. január 1-je és 2022. augusztus 30-a között több mint másfél millió forint rezsiköltség-támogatást nyújtott az önkormányzat a Novaji Sportbarátok Egyesületének. Közösen pályázatunk a sportöltöző felújítására a Magyar Falu Programban, de sajnos nem nyertünk. A valós tények és számok alapján visszautasítom a rosszindulatú vádakat. Az egyesület vezetőségét tájékoztatta a képviselő-testület, hogy az önkormányzat már nincs abban az anyagi helyzetben, hogy a meccsek vagy az edzések alkalmával a fűtést és vízfogyasztást finanszírozza.

Megfogalmazása szerint a Novaji Sportbarátok Egyesülete nem jó gazda módjára használta az önkormányzati tulajdonban lévő épületet. A 35 köbméternyi vízelfolyás eredménye az lett, hogy a falak átvizesedtek, penészednek, mállik kívülről, belülről is a vakolat.

– Ezzel jelentős anyagi kárt okoztak az önkormányzatnak – teszi hozzá a polgármester. – Az öltözőt és a pályát továbbra is ingyen használhatja a csapat, az önkormányzat sosem kért ezekért egyetlen forintot sem. A saját ígéreteimet pedig betartottam, a régi betonalapot, ami az ott lévő környezetet évtizedek óta elcsúfította, lebontattam egy munkagéppel és a Heves Megyei Vízmű Zrt. segítségével a hátsó bejárati utat zúzott kővel felújítottuk. Tizenöt őshonos lombhullató fát is elültettünk a sportpálya köré.

Demkó Gábor arról is írt, a rágalmazó sportoló azzal is megvádolta, hogy azért nem támogatta őket, mert nem szervezték meg a közös labdarúgó Demkó-Gál emléktornát.

– A Gál János tanár úr emléktornáját tavaly Kovács István képviselőtársam ígérte, hogy megszervezi, de sajnos elfoglaltsága miatt nem tudta megtenni. Ebben az évben a hegyközség támogatásával, valamint az én támogató beleegyezésemmel sikerült megtartani. Egy képviselőtársam javasolta azt, hogy édesapám neve is szerepeljen Gál János neve mellett és közös erővel szervezzük meg a két elhunyt sportszerető polgár emléktornáját. Ezt a Gál család nem szerette volna és ezt mi tiszteletben is tartottuk – húzta alá.

Levele végén leszögezi, továbbra is kitart amellett, hogy az önkormányzatnak vannak most az energiaválság kellős közepén fontosabb, kötelezően ellátandó feladati is.

– Minden egyes területen voltak és vannak megszorítások, nem egyedül a novaji sportot érintik a költség megvonások. Van egy fontossági sorrend és emellett ki fogok tartani, mert a novaji közösség többségének az érdeke ezt kívánja meg – zárta sorait.