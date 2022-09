DVSE-MASTER GOOD–ESZTERHÁZY SC 12–3 (4–2, 2–0, 4–1, 2–0)

Debrecen, 100 néző. V.: Csizmadia Zs., Győri A.

ESC: Czanik – Rozsnyay 1, Sántavy, Domokos, Kompos 1, Kovács Z., Sík B. Csere: Bene G. (kapus), Antal Á. 1, Mata L., Mező Á., Keszthelyi, Gellény, Fülöp B. Edző: Tóth Péter.

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 11/6, ill. 5/0.

ÖTMÉTERESBŐL: 2/2. ill. –.

KIÁLLÍTVA (végleg cserével): Kompos a 21. percben.

TÓTH PÉTER: – Két negyedik jól tartottuk magunkat és jól is játszottunk. A folytatásban szétestünk és végül simán kikaptunk. Jó csapattal szemben maradtunk alul, tudtuk is, hogy nehéz feladat vár ránk, de ezek után csak jobb lehet. Így is készülünk.

KÖVETKEZIK: Eszterházy SC–Hódmezővásárhelyi VSC, szeptember 24., szombat, 13.00.