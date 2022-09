A Mol Magyar Kupa 3. fordulójában:

FC NAGYKANIZSA–FC HATVAN 5–1 (3–0)

Nagykanizsa. V.: Juhász Bálint (Urbán R., Holpár G.).

NAGYKANIZSA: Hajagos – Kovalovszki M., Godzsajev-Telmán (Kószás K., 84.), Szilágyi A., Kretz B. (Bence Sz., 68), Szabó P., Asztalos R. (Józsa Á., 84.), Lőrincz B., Szanyi K., Kondor K. (Kovács Gy., 75.), Béli M. (Szökrönyös Z., 68.). Edző:

HATVAN: Sándor B. – Barthel G., Kitl K., Szabó R., Karácsony D., Sipos J., Tarjáni P. (Fellner K., 68.), Dinka K. (Tarnóczi R., 53.), Török N. (Bárkányi A., 53.), Labát K., Sármány K. (Panyi A., 68.). Edző: Zoran Szpisljak

Korán vezetést szerzett a házigazda, amely a szünetig újabb két alkalommal vette be Sándor Bence kapuját, ezzel el is döntve a továbbjutást. A Zagyva-parti gárda a bajnoki küzdelmeket is figyelembe véve sorozatban negyedik tétmérkőzésén marad alul.

GÓL: Lőrincz B. (11.), Kovalovszki M. (23.), Kondor K. (40., 71.), Kovács Gy. (92.), ill. Kitl K. (65.)

TOVÁBBJUTOTT: az FC Nagykanizsa.

KÖVETKEZIK: NB III., Keleti csoport: DVSC II.–FC Hatvan, szeptember 25., vasárnap, 11.00.