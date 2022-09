Baatartulga Enkhtulga úgy véli, hogy három összecsapáson a vendégek szerzik meg a pontokat és egy döntetlen mellett két hazai győzelem születik úgy, hogy 29 gólt láthatnak majd a nézők. Egy találkozót decemberre halasztottak.

Szombat, 16.30:

MÁTRADERECSKE (6.)–POROSZLÓ (1.)

Mátraderecske. V.: dr. Lendvai Gábor (Vámos, Bogdán).

Mátraderecskén nagyon nehéz pontot szerezni. Csala mester poroszlói csapata jól kezdte a bajnokságot, azonban ezúttal szoros összecsapáson a hazai sikerét tippelem, 3–2.

HEVES II.-HEVESVEZEKÉNY (7.)–VISONTA (8.)

Hevesvezekény. V.: Rozsnaki Gábor (Orosz, Derda N.).

Sima vendéggyőzelmet valószínűsítek, már csak azért is, mert a Visonta évek óta meghatározó csapat a megyei II. osztályban és a látogatók érvényesítik a papírformát, 0-5.

APC (3.)–MSE-MÁTRABALLA (10.)

Apc. V.: Nagy Ferenc (Harnos, Májer).

Fiatalos csapattal vágtunk neki az idei bajnokságnak, remélem, hogy a múlt heti lendület megmaradt és csatáraink lába se remeg meg. A három pontért utazunk az apciakhoz, 1–3.

TARNAMENTE (13.)–HORT (12.)

Kompolt. V.: Rézműves Ferenc (Somogyi, Nagy D.).

A Hort ellen nem könnyű győzni, de a Tarnamente sem gyenge csapat. Szoros meccsen döntetlenre látok legnagyobb esélyt, 2–2.

PETŐFIBÁNYA (15.)–ABASÁR (9.)

Petőfibánya. V.: Lucián János (Molnár D., Bálint).

Nem ismerem egyik csapatot sem, így leginkább a megérzéseimre hagyatkozok, amikor azt mondom, hogy az újonc hazaiak megnyerik a találkozót, 1–2.

ZAGYVASZÁNTÓ (5.)–HATVANI LOKOMOTÍV (16.)

Zagyvaszántó. V.: Németh Gábor (Petz, Kiss-Sz.).

A Zagyvaszántó jól kezdte a bajnokságot, miközben a Loki kicsit beragadt. Hazai pályán mindig jó a szántói együttes, és ez most is érvényre jut az eredményben, 4–0.

Vasárnap, 16.30:

ATKÁR (4.)–EGERSZÓLÁT (2.)

Atkár. V.: Harnos Csaba (Lovas, Dajkó).

Ez a meccs kötelező győzelemnek számít a vendégeknek, ha megakarják nyerni a bajnokságot. Jó meccsre számítok, ahol Bata Árpiék elviszik a három pontot, 1–3.

December 3., szombat, 13.00:

DOMOSZLÓ (14.)–VÁMOSGYÖRK (11.)

A bajnokság állása

