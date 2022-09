Az NB III. Keleti csoportjának 8. fordulója:

EGER SE (12.)–TISZAFÜREDI VSE (9.)

Eger, Szentmarjay stadion, vasárnap, 16.00. V.: Nyekita Benjamin (Gordos Á., Ancsin).

Nagyon ráfért már az elmúlt heti győzelem az egri csapatra. Az ESE együttese a DVTK II. gárdájánál azt bizonyította, hogy képes a gólszerzésre, mi több a sikerre is. A 4–3-as eredmény elérésében a triplázó Simon Attila vállalt jelentős részt, így immár öt találatnál jár a 39 éves támadó. Az nem kérdés, hogy gólra szükség lesz a Tiszafüred ellen is, ám az másodlagos szempont, hogy ez kinek a nevéhez fűződik. Hazai pályán az eddigi három mérkőzésen csupán négy pontot gyűjtött a piros-kék társaság, míg a négy idegenbeli találkozót követően hat egység került a csapat neve mellé. Érdekesség, hogy a fürediek 11 pontja közül mindössze egy született vendégként, ami akár reménykeltő is lehet a Szekeres Adrián vezette hazaiak számára. Persze a házigazdák nem ebben, hanem magukban kell hogy bízzanak inkább.

A látogatók részéről Dorcsák Zoltán vezetőedző a sérülést miatt hosszabb időre kidőlt Skulka Botond és Vincze Patrik játékára nem számíthat.

– Igazi ki-ki meccsre számítok, amelyen a nagyobb akarás, a pillanatnyi forma dönthet. Az elmúlt években nem sok babér termett számunkra Egerben, szeretnénk megszakítani rossz sorozatunkat – mondta a tréner a TVSE honlapjának.

A játéknap teljes programja

Fotós: Bódi Csaba / Forrás: adatbank.mlsz.hu

FC HATVAN (18.)–FÜZESGYARMAT (15.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep, vasárnap, 16.00. V.: Büki Gábor (Molnár I., Pálinkás).

A sereghajtó békéscsabai tartalékcsapat vendégeként úgy folytatta vesszőfutását a hatvani gárda, hogy a Viharsarokban nemcsak pontot, gólt sem szerzett a látogató. A 3–0-s vereség sorban az ötödik kudarcot jelentette a Zoran Szpisljak irányította együttes számára. A mély hullámvölgyből történő kilábalás megkezdéséhez jó alanynak tűnik a füzesgyarmati alakulat, amely az elmúlt évekhez képest gyengébben szerepel, mint azt meg lehetett szokni a gárdától. Különösen szerény a Békés megyeiek ­idegenbeli mérlege, amelyen egy pont árválkodik. A tabellán négy egység a különbség a két csapat között, ami egyben azt is jelenti, hogy siker esetén a Zagyva-partiak felzárkózhatnának soros riválisuk mögé. Az osztályban újonc FC Hatvan az őszi idény elején megcsillantotta a tudását, vagyis van potenciál a társaságban, ha azonban azt az eredményességet nem sikerül újra felmutatni, akkor előjöhetnek az elkerülhetetlen lépések.