– Nyolc együttessel a mezőnyben szeptember utolsó hétvégéjén indul a BAZ-Heves megyei férfibajnokság 2022/23-as szezonja – tájékoztatott a rendező Heves Megyei Kézilabda-szövetség (HMKSZ) Versenybizottságának tagja, Paulovics Zsolt. – Újként csatlakozott a mezőnyhöz az ózdi Lóci DSE, a miskolci Szinvaparti KSE, a Bőcsi KSC és az NB II-ből kiesett Hajdúnánás.

A tavalyi kiírás aranyérmese, a Diósgyőri VTK már az NB II-ben szerepel, míg a legutóbbi hatcsapatos pontvadászatban ötödikként zárt Gyöngyösi KK az új idényre már nem adta le a nevezését.



– Együtt tartjuk a csapatot, de a jövőben már inkább különböző szenior tornákon szerepelünk, a bajnoksággal járó folyamatos meccsterhelés már senkinek sem hiányzik – osztotta meg Varga Zoltán, a Gyöngyösi KK csapatvezetője.



Heves megyei csapatként továbbra is láthatjuk a tavalyi ezüstérmes hevesieket és a bronzérmes hatvaniakat is, mint ahogy a fiatalokra épülő QHB-Eger II. is tagja a mezőnynek.



Az 1. forduló párosítása

Szeptember 24-25.

QHB-Eger II.–Szinvaparti KSE

Tiszaújváros–Lóci DSE

Hanyi Travel Hevesi SE–Bőcsi KSC

FC Hatvan–Hajdúnánás