Az NB III. Keleti csoportjának 13. fordulójában:

FC HATVAN–SÉNYŐ-CARNIFEX FC 2–1 (0–0)

Hatvan, Népkerti Spt., 200 néző. V.: Dobai J. (Juhász L., Csákó P.)

HATVAN: Cellár – Tarjáni, Barthel, Bárkányi, Karácsony – Fellner (Sipos J., 74.), Panyi, Szabó R., Dinka (Labát, 81.) – Sármány, Szanku (Mundi Z., 59.). Edző: Zoran Szpisljak.

SÉNYŐ: Szondi – Klepács, Márton A., Fenyőfalvi, Kapacina K. (Toldi, 77.), Lizák B., Farkas M., Matyi, Schmidt P. (Barta, 92.), Sztankó (Bodó, 72.), Kapacina V. Edzők: Imrő László, Fiumei Viktor.

GÓL: Mundi Z. (89.), Barthel (92.) ill. Schmidt P. (50.)

JÓK: Barthel, Szabó R., Panyi, Bárkányi, Karácsony, Tarjáni, ill. Szondi, Schmidt P.

ZORAN SZPISLJAK: – Az első félidőben el kellett volna dönteni a mérkőzést, de nem tudtunk betalálni, azonban a kapott gól után a csapat nem adta fel, a hajrában megfordította a meccset, így ismét megmutatta a karakterét! Hálásak vagyunk a szurkolóknak, hogy kiálltak mellettünk akkor is, amikor nehéz helyzetben volt a csapat és köszönünk a támogatóknak és az önkormányzatnak is minden segítséget. Örömteli, hogy a drukkerek bíznak a játékosokban és ez a mai meccsen az utolsó pillanatokban is látszott.

FIUMEI VIKTOR: – Az első játékrészben kapusunk tartotta meccsben a csapatot, de a szünet után el kellett volna döntenünk a találkozót. Amit a hosszabbításban műveltünk, arról nem tudok higgadtan nyilatkozni.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Karcag, október 22., szombat, 13.00.