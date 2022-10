– Az őszi első megméretésen betegségek miatt mindössze négy versenyzővel indultuk – mondta a heol.hu-nak a Hevesi Karate Klub vezetője, a Szerencsen bíróként is tevékenykedett Lévai Béla. – A Kulcsár Anita Sportcsarnokban a Magyar Karate Szövetség képviseletében shihan dr. Mészáros János elnök és shihan Juhász Ferenc alelnök (egyben az SKS SKDUN Karate Szövetség elnöke) tette tiszteletét. Az eseményen 22 egyesület 220 versenyzője lépett tatamira. Az ország minden tájáról és határon túlról is érkezett karatékák mintegy 300 nevezést adtak le. A mieink az egyéni és csapat versenyszámokban is szépen teljesítettek, a kicsik több kategóriában is indulhattak.

A hevesiek eredményei

A KATEGÓRIA

Lévai Eszter: 1 ezüst

C KATEGÓRIA

Kiss Richárd: 2 ezüst, 1 bronz

Farkas Léna: 1 arany, 3 ezüst

D KATEGÓRIA

Kiss Roland: 2 arany, 3 ezüst, 1 bronz