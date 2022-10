Szombat, 14.30:

LŐRINCI (4.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (5.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Harnos Csaba (Török, Lovas).

– A héten helyretettük a csapattal a dolgainkat, mind az öltözőben, mind a pályán tisztáztuk az elvárásokat. Nagyon jól edzettek a srácok, és a hétvégén szeretnénk visszatérni a helyes útra – válaszolta a Lőrinci VSC játékos-edzője, Gulyka Zsolt arra a kérdésre, hogy a Makláron elszenvedett 1–0-s vereség után a hét közben edzőváltáson átesett Gyöngyöshalász ellen milyen erényeket kell felvonultatni a három pont otthon tartása érdekében.

Forrás: Heves Megyei Hírlap grafika

Az LVSC őszi öt hazai mérkőzése közül kettőt elveszített, előbb a Füzesabony (0–1), majd az Energia SC Gyöngyös (0–3) távozott győztesen. A vendégek négy meccsből álló idegenbeli mérlegén két vereség és két győzelem szerepel. Besenyőtelken 7–0-ra, az Energiánál 3–2-re nyertek Horváth Viktorék.

Az edzőként Török Jánost váltott Labancz Róbert azonban nem a statisztika miatt vállalt újra szerepet a klubnál.

– Az egyik okot az jelentette a felkérés elvállalásakor, hogy a keret nagyjából hetven százaléka volt korábban a játékosom, akikkel sikereket értünk el – közölte a Gyöngyöshalászra visszatérőnek számító Labancz Róbert. – Bízom benne, hogy az a mentalitás és hozzáállás most is meglesz, amivel egykor ezek a labdarúgók rendelkeztek. Az egyéni képességeket ismerem és remélem, hogy az eddig megszerzett pozitív tapasztalatok majd az eredményességben is megmutatkoznak.