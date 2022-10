A női NB II. Keleti csoportjának 7. fordulójában:

GYULAI AMAZONOK–EGER SE 4–2 (3–1)

Gyula, Grosics Akadémia. V.: Bányai Dorottya (Bacsi, Rigó).

EGER: Bölcsik – Nagy Z. (Huszár, 89.), Mátyás (Gyöngy, 62.), Kalóz (Varga J., 62.), Kovács F., Vágó, Szívosné (Czinege. 89.), Malinovszky, Bíró, Bukta, Borosi (Smuczer, 62.). Edző: Vitányi László.

GÓL: Kalóz (7. – öngól), Nagy K. (34. – 11-esből), Pribék (39.), Lovas (76.), ill. Bíró (32. – 11-esből), Vágó (79.).

VITÁNYI LÁSZLÓ: – Rendkívül érdekes bajnokin vagyunk túl. Nehéz lenne rosszat mondani a lányokra, hiszen remekül játszottak. Sajnos az ellenfél kapuja előtt nem vagyunk határozottak, ami most is kiderült, ez pedig egyertelműen jelzi, hogy van még munka. Az irány jó, de meg kell tanulnunk nyerni. Jó mérkőzésen a hazaiak otthon tartották a pontokat, amihez ezúton is gratulálok.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Bp. Honvéd, október 15., szombat, 12.00.

Az FC Hatvan Soroksár elleni mérkőzését márciusra halasztották.