A 2. mérkőzésen:

KECSKEMÉTI RC–ESZTERHÁZY SC 3–0 (–23, –18, –8)

Eger, Eszterházy csarnok, 60 néző. V.: Suba, Bodrogi.

ESC: Földes Á., Kovács B., Nagy B., Kővári, Mákos, Pintér N., Kovács Dániel (liberó). Cs.: Bányai (liberó), Tari. Edző: Vincze Tamás.

VINCZE TAMÁS: – Ahhoz képest, hogy az idén első alkalommal léptünk pályára tétmérkőzéseken, abszolút pozitív benyomásaim voltak. A második találkozón elszenvedett vereség ellenére is nagyon jó hozzáállással játszott a csapat. Az alapjátékunkat már nagyon szépen mutatjuk be, ami dinamikus, a későbbiekben erre szeretnénk építeni. Az a cél, hogy a folytatásban gyorsabbá váljunk, emellett kiszámíthatatlanabbak legyenek a támadásaink. Ebben teljes mértékben partnerek a srácok, és már ezúttal is akadtak szimpatikus megmozdulások, amelyeket eddig gyakoroltunk.

Az 1. forduló további eredményei:

Gyöngyösi Röplabda SE–Szombathelyi ESE 3–1

Szombathelyi ESE–GLP Nyíregyháza 1–3

PTE-PEAC–Gödöllői RC 3–1

GLP Nyíregyháza–Gyöngyösi Röplabda SE 3–1

Gödöllői RC–UNI Győr-SZESE 3–2

UNI Győr-SZESE–PTE-PEAC 2–3

Szolnoki SPC–Kecskeméti RC 1–3