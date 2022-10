NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FC HATVAN 2–0 (0–0)

Nyíregyháza, Örökösföld Sporttelep. V.: Sovány Liza (Gulyás S., Búzás A.).

NYÍREGYHÁZA: Pekk L. – Csábi B., Bodnár B., Bakó A., Vig K., Németh K. (André A., 75.), Szerb K. (Balogh P., 75.), Murák-Tóth C., Ranyhóczki V., Urai B., Paranai E. Edző: Benkő Balázs.

HATVAN: Orgoványi D. – Magócs B., Balla D. (Hajdú D., 88.), Tóth A., Franka N., Janik V., Gál E., Holló A., Nagy M., Csutoros R., Krizsán B. (Libertényi A., 80.). Edző: Szabados György.

GÓL: Vig K. (51.), Németh K. (62.).

JÓK: Orgoványi D., Franka, Tóth A.

SZABADOS GYÖRGY: – Nehéz nyilatkozni, mert a körülmények és azok a havi dolgok, amelyek most ránk zúdultak ebben a formában alapján az eredmény még tisztességesnek is mondható. De ahhoz, hogy nem léptünk előre egy tapodtat sem, abban bőven benne van a mi hozzáállásunk. Egy hónapja nem játszottunk ebben a bajnokságban. Nem tudom, akad-e még csapat, amelyik ennyit hagy ki két mérkőzés között. Készülhetünk mi edzőmeccsel, vagy egymás közötti játékkal, az nem ugyanaz, mintha folyamatos bajnoki ritmusban dolgoznánk. Sajnos összejött sok minden, amiről nem mi tehetünk, de ilyen az élet: ha akarunk, akkor lesz belőle valami, ha nem akarjuk, akkor megrekedünk ezen a szinten.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Gyulai Amazonok, november 5., szombat 13.00.

Az Eger SE csapata szabadnapos volt.