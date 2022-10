A tavalyi év rekordidejét ugyan nem sikerült megdönteni, de a leglényegesebb mutatóban nagyot fejlődött a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium pedagógusainak amatőr futócsapata.

A Roadrunners of Berze ugyanis idén már két alakulattal teljesítettet a 37. SPAR Budapest Maraton leghosszabb távját.

„Kovács Melinda és Nagy Noémi fantasztikus közös futását követően Siker Zoltán és Barna Viktor vette át a képzeletbeli stafétabotot, s tudta le, kisebb-nagyobb nehézségek árán, a maguk majdnem negyed maratonját. Harmadik emberként hatalmas futással Nagy Gábor következett, míg mellette az erre a versenyre „szerződtetett” Bujdosó Zoltán „otthon felejtett” térde ellenére is különösebb gond nélkül teljesítette a leghosszabb résztávot. A befutókat a korelnökre és a legfiatalabb csapattagra, azaz dr. Ludányi Lajosra és Kismárton Ádámra bízták a csapatok, akik a tőlük elvárt szinten, problémamentesen futottak át a célkapun” – szerepel az intézmény beszámolójában.

A gyöngyösi pedagógusok méltán lehettek büszkék a teljesítményükre

Forrás: Beküldött fotó

Az esemény hangulata idén is magával ragadta a résztvevőket, így már hazafelé a további terveket szövögették, melyben merészebnél merészebb kihívások fogalmazódtak meg, a félmaratontól egészen az UltraBalaton kihívásig.

– A rendezvényen készült, igencsak jó hangulatú fényképek láttán több kollégától is azt hallotta a csapat, hogy ilyen „buliból” ők sem szeretnének kimaradni, így a kihívások növelése mellett továbbra is minél több kolléga bevonása lesz a cél, még ha ők rövidebb távokon is indulnak majd – közölte Nagy Gábor testnevelő, aki köszönte a kisbusz kölcsönzésével támogatást nyújtott Gyöngyösi Kézilabda Klub segítégét.