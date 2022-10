A Ligakupa B-csoportjának 2. mérkőzésén:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS–DABAS KC

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, szerda, 18.00. V.: Kiu G., Kiu T.

A két csapat egy hete az OBO Arénában nyitotta a B jelű kvartett küzdelmeit. A gyöngyösiek vendégként a hét gólig jutó Halász Levente vezérletével 31–25-re nyertek.

– Szeretnénk tovább csiszolni a csapatjátékot, az eredmény ezúttal is másodlagos – jelentette ki a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klub honlapjának nyilatkozva. – A múlt heti találkozóhoz képest ezúttal frissebbek leszünk, ami bízom benne, hogy a játék minőségén is megmutatkozik. Ezúttal is teljes kerettel készülünk, igyekszünk kellően kiszolgálni a közönségünket.

A B-csoportban szerepel még a szintén élvonalbeli Cegléd és az NB I/B-s Kecskemét.

A Ligakupában kizárólag magyar állampolgárságú kézilabdázók szerepelhetnek. Az idei versenykiírás szerint csoportkört követően nem lesz kieső, a csapatok a helyezésük szerint az A-csoport együtteseit bevonva keresztmérkőzéseket játszanak majd az elődöntőbe jutásért.