– Rossz látni, hogy Pitbullnak már például le is van kötve a következő mérkőzése, Japánban, nagy álmom lett volna, hogy egyszer Japánba bunyózzak. Tudom, ha nyertem volna akkor is ugyanezen az úton lennék, már tudtuk előre, hogy műtétre lesz szükségem. De ez van, most próbálok más dolgokra koncentrálni és fejlődni az élet más területein, keresem az apró örömöket. Több videóval jövök nektek az biztos, szóval érdemes a YT csatornámra feliratkozni. Napról napra látni a javulást a lábamon. Tegnapi nap bekapcsoltak a lábizmaim, ami nagyon korainak számít, a térdkalácsomat is egész szépen lehet már látni, tehát a gyulladás nagyon gyors ütemben múlik el. A legnehezebb az egészben, hogy most azzal nem tudom gyorsítani a folyamatot, hogy keményen ”edzek” - osztotta meg gondolatait a ketrecharcos a közösségi oldalán.