– Koronavírus, drágulás, egyéb szempontok – milyen tényezőket kell figyelembe venni, ha az ember versenyrendezésre adja a fejét?

– Először is a rendezőnek folyamatosan értékelnie kell saját eseményét, legalább magának véleményt kell formálnia a mások által szervezett és teljesített viadalokról – válaszolta Pelbárt Zoltán. – A mai világban nagyon gyorsan, sokszor nehezen érthető módon változnak a körülmények, a versenyzői érdeklődések szempontjai: miért menjek vagy ne menjek erre, vagy arra a versenyre? És itt nem csak futóversenyről beszélünk. A legfőbb okokat az utóbbi két-három évben a Covid szolgáltatta.

A legújabb ilyen befolyásoló tényezőt a szinte minden területen megnövekedett költségek vállalása vagy emiatt a versenyek „elengedése” jelenti.

A Covid nagyon sok sportolót befolyásolt így vagy úgy. Az esetleges fertőzés és annak utóhatásai (pl.: magasabb pulzusszám) sok esetben tántorított el eseményektől olyanokat, akik addig rendszeresen részt vettek az egyes rendezvényeken. Helyettük még nem léphetett be egy „létszámpótló” fiatal csapat, hiszen az elmúlt pár évben a sportolási lehetőségek is érezhetően csökkentek. Az utóbbi időben ezt még a (sport)szolgáltatási drágulás is tovább kurtította.

Három távon, erős mezőnnyel – A 31. Flavin7 Bükk Kapu Terepshow alkalmával a futók három táv közül választhattak. A 24 kilométeres Bükk Kapu Trail, a 10 kilométeres Kilátás Trail és a 7 kilométeres Vár Trail szép kilátással tűzdelt, de nagy szintemelkedéssel bíró, nehéz útvonalnak számított, ahol erős mezőny állt rajtvonalhoz.

– Ezeket a tendenciákat felismerve az EFTK miként próbálta fenntartani az érdeklődést a Flavin7 Bükk Kapu Terepshow iránt?

– Bíztunk benne, hogy a korábban méltán népszerű tereptriatlon versenyeink után a futóversenyeink is ide vonzanak 150–200 terepfutót. Erre az elmúlt három-négy év tapasztalatai biztatást adhattak, ugyanis 2019-ben már nyolc nemzet versenyzői sorakoztak fel a felsőtárkányi tó partján lévő rajtvonalnál. Az idén is megtartottuk a több életkori kategóriában történő értékelést, tovább gazdagítottuk a versenyzők rajt-, és ajándékcsomagjait, egyedi befutóérmet készítettünk, rugalmasan kezelve meghosszabbított nevezési határidőt állítottunk be, remélve a még több jelentkezőt.