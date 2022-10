Zsiros László, a Játszi foci és a Farkas János-díj tulajdonosa elmondta, hat éve indult a szegény gyerekek focizását segítő kezdeményezés, azóta több száz településen több ezer gyerek rúgja a labdát a programban, és sokan kerültek NB I-es klubok akadémiájára. A díjról kifejtette, az a jó, ha a magyar gyerekeknek magyar példaképük van és erre kiváló a Vasas, a magyar válogatott és az egyetemes futball kiválósága, Farkas János.

Andó Pál, az Észak-Magyarországi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság vezetője a társadalmi felzárkózás apró lépésekben történő, apró eredményeket hozó, nehéz munkájáról beszélt. Szerinte ezen a területen az utóbbi évtizedben sikerült haladni, hiszen a romák közül is sokkal többen dolgoznak, mint 2010-ben. Kívánta, hogy Burai József is legyen sikeres, és ennek a sikernek az üzenetét visszatérve adja át sokaknak. Oklevéllel köszönte meg Nagy Sándor, Botos Ervin, Mága Csaba és Erőss János munkáját.

Győr Béla, a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára méltatta Farkas Jánost, akit világszerte ismertek, továbbá a magyar végeken tevékenykedő szent őrülteket is, akik életben tartják a sportot, a MOB meghosszabbított karjai. Kifejtette, az alapító szeretné, ha a későbbiekben a MOB és a Vasas kezelésében adnák át majd a Farkas János-díjat.

Megköszönték a fiukkal végzett munkát Burai József szülei, a díjazott pedig szüleinek, Zsiros Lászlónak, Nagy Sándornak, a besenyőtelki Tóth László edzőnek köszönte meg a vele való törődést, sok évnyi munkát, támogatást.

A 31-szeres válogatott egykori labdarúgó Pisont István kifejtette, a roma gyerekeknek kell a biztos családi háttér, hogy meg tudják állni a helyüket, el tudják érni álmukat, neki is megvolt. Farkas János élete is példa, a díjazottnak pedig felelőssége is van immár, hogy továbbvigye a hagyományt, hogy van olyan tehetséges és cigány fiú, aki méltó arra, hogy válogatott legyen és nemzetközileg is megállja a helyét. Ez messze van még, de olyan ember állt előttük Farkas János személyében, aki magyar és olimpiai bajnok, gólkirály, világválogatott és fantasztikus ember volt, hidat épített cigány és magyar ember között, örömteli példakép. Kívánta a díjazottnak is ezt az életutat, hogy sok álma váljon valóra. Ne féljen az előtte álló kihívástól, hiszen nem volt könnyű neki sem, de legyen büszke arra, ami, és mutassa meg, hova tud eljutni.

Burai József nem csak a Farkas János-díjat vehette át, hanem kapott egy különdíjat a MOB-tól, a Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóságtól és az egyik nagy sportszergyártótól is.