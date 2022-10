CÉRÓ BÁLINT: – Az első húsz percben nem találtuk a ritmust, rengeteg technikai hiba jellemezte a játékunkat, amelyekből a jászberényieknek nagy helyzetük ugyan nem akadt, de lehetőségeik igen. Utána sikerült rendezni a sorokat, ám a szerencse nem állt mellénk, mert nem kaptunk meg két – a videó alapján jogos – büntetőt, és rúgtunk egy kapufát is, az előnyt azonban nem tudtuk megszerezni. A második félidőben jól sikerültek a változtatások, vezetéshez jutottunk, mégsem zártuk le a mérkőzést. A kiállítás miatt megfogyatkoztunk, majd rögtön büntetett is az ellenfél. Így a Jászberény elvitt egy pontot, amiért rendkívül csalódottak vagyunk, mert ez a helyzetkihasználásunk miatt alakult így. Szeretnénk, ha ez a gát átszakadna, rengeteget teszünk ezért hét közben és a mérkőzéseken is, de a kapu előtt még kisfiúk vagyunk, nem pedig férfiak.



LAKATOS BÉLA:– A mérkőzés elején nem írtam volna alá a döntetlent, és most sem vagyok túl boldog, de azt kell mondanom, hogy igazságos a döntetlen. Az első félidőben mindkét csapat megszerezhette volna a vezetést, ám nem született gól, majd a szünet után sajnos nem mi szereztünk vezetést. Egy bedobás után nem lehet ilyen gólt kapni, hogy lekontráznak bennünket, ám hozzáteszem: szerintem szabálytalanság előzte meg a találatot. Hátrányból fel tudtunk állni, mentünk előre és a kiállítás is hozzájárult, hogy ki tudtunk egyenlíteni. Talán, ha van hátra még egy kevés idő, akkor nekünk lett volna nagyobb esélyünk, de reális a pontosztozkodás.

A Keleti csoport állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu

KÖVETKEZIK: Körösladány–Eger SE, október 16., vasárnap, 13.00.