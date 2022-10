A női NB I/B 6. fordulójának mérkőzése:

VASAS SC (4.)–ESZTERHÁZY SC (1.)

Budapest, Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, szombat, 17.00. V.: Héjja Á., Kónya B.

Ismerve a két gárda egymás elleni csatározásait, ezúttal is pikáns kézilabdás csemegének nézünk elébe. Az egri lányok hatból hat győzelemmel kezdték a bajnokságot, és ezzel a mezőny egyedüli tagjaként hibátlanok. A másik oldal nem mondhatja el ezt magáról, sőt, az angyalföldiek eddigi öt bajnokijukból csupán hármat nyertek meg. A Szent István SE, valamint az Orosháza ellen is pontot hullajtottak. Jóllehet, vereség még a fővárosi piros-kékek mérlegében sem jelent meg, ennek ellenére mégis az egriek lehetnek pozitívabbak a találkozó előtt. Már csak azért is, mert a nyári felkészülési időszakban egyszer már megmérkőzött egymással a két csapat. A Vasas mátraházi edzőtáborában úgy született magabiztos egyetemista siker (36–33), hogy az egész meccsen az ESC is állt jobban. Persze edzőmérkőzésből hiba lenne kiindulni, az egymás elleni emlékek tekintetében mégis sokkal jobb úgy készülni a rangadóra, hogy nem is olyan régen győztesen hagyhatta el a pályát Zsadányi Sándor csapata. A találkozó jelentőségét sem érdemes ecsetelni, igaz, túlzott terhet nem szabad a listavezető vállára rakni. Nyomassza csak a tét a Vasast, ha már kétszer is botlott idén és amiért hazai környezetben szerepel. A hevesieknek nyugodtan, nyomás nélkül kell pályára lépni és úgy felfogni az előttük álló hatvan percet, hogy nem nekik lesz nagyobb veszítenivalójuk.