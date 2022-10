A férfi OB I. 1. fordulójában:

TIGRA-ZF-EGER–SZOLNOKI DÓZSA 13–13 (1–2, 4–4, 4–3, 4–4)

Eger, Bárány-uszoda. V.: Vogel G., Rubos K.

EGER: Krémer – Spitz M., Gólya N., Biros S., Murisics 1, Klár G., Dóczi. Csere: Grieszbacher (kapus), Rádli R. 1, Sári A., Kovács G. 1, Szalai 2, Baksa 4, Krijestoracs 4. Vezetőedző: Tóth Kálmán

SZOLNOK: Józsa – Szeghalmi 4, Ágh, Jansik D. 2, Kovács G. 1, Pásztor M. 2, Vámosi B. Csere: Belényesi 1, Schmölcz 1, Pető A., Vismeg Zs. 2, Teleki A. Vezetőedző: Hangay Zoltán

GÓL-EMBERELŐNYBŐL: 11/2, ill. 12/5.

ÖTMÉTERESBŐL: 3/3, ill. –.

KIPONTOZÓDOTT: Sári A. a 12., Gólya N. a 21. percben.

Dimitrije Krijestoracs érkezéséről a mérkőzést megelőzően nem adott hírt az egri klub. Talán azért, hogy a 26 esztendős montenegrói játékossal tud olyan váratlant húzni az immár Tóth Kálmán vezette szakmai stáb, ami megnöveli az esélyeiket a Szolnok elleni nyitányon. Hogy ez a feltételezés megállja-e a helyét, arra vélhetően sosem kapunk választ, az azonban bizonyos, hogy Krijestoracs főszerepet vállalt az egriek pontszerzéséből.

Baksa Benedek vezető találatára három góllal válaszoltak vendégek, de a második negyed hajrájában már ismét döntetlen állás (5–5) szerepelt az eredményjelzőn. Lendületben maradt az Eger, s bő tíz perccel a vége előtt 8–6-nál a győzelem lehetősége is felcsillant. A szolnokiak azonban egyenlítettek (9–9), majd egy perccel a vége előtt Szeghalmi Zsombor negyedik találatával a vezetést is átvették. Aztán jött Dimitrije Krijestoracs! A korábban háromszor eredményes montenegrói 24 másodperccel a vége előtt ismét betalált, pontot mentve ezzel új csapatának.

TÓTH KÁLMÁN: – Igazságos eredmény született. Egy-két egyéni hibától eltekintve jól helytálltak a fiúk.

HANGAY ZOLTÁN: – Kétgólos hátrányból is felálltunk, volt esélyünk a győzelemre is, ezért nagyon fájó, hogy két pontot Egerben hagytunk. Nagyon sok hibával játszottunk, főleg védekezésben, amelyekből tanulni kell.

