A férfi NB I/B 6. fordulója:

QHB-EGER (5.)–VECSÉS SE (6.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Altmár K., Horváth M.

Hogy mennyire kiegyenlített a bajnokság arról jól tanúskodik, hogy öt mérkőzést követően a tabellán 1. és 11. helyezett csapat között mindössze két pont (!) a különbség. Nincs már veretlen gárda, mint ahogy nyeretlen is mindösssze kettő, a Salgótarján és a Százhalombatta. Szinte alig van lefutott mérkőzés. A hazai pálya óriási jelentőséggel bír, miközben az idegenbeli pontok alaposan felértékelődnek.

– A keddi ózdi kupameccs után (25–25) a regenerálódásra is igyekeztünk kellő hangsúlyt fektetni, hogy szombatra mindenki megfelelő állapotba kerüljön – fogalmazott az egriek edzője, Tóth Edmond. – Sérülések is betegségek is nehezítették a heti munkát, egyelőre kérdéses, hogy milyen kerettel számolhatok. Rangadóra készülünk, látjuk, hogy a Vecsés is kiváló teljesítményre képes. Amellett, hogy a támadójátékunkat illetően előrelépést várok, a védelem stabilitása jelentheti a siker kulcsát.

A Vecsés az elmúlt fordulóban hazai pályán ugyan vereséget szenvedett a Pick Szeged U21-es csapatától, ám azt megelőzően a Salgótarjánt, a Százhalombattát és a PLER együttesét is legyőzte Lepsényi Sándor edző együttese.

– Megpróbáljuk feledtetni a győri vereséget, de tudjuk, hogy ehhez jelentős javulásra lesz szükség, elsősorban a támadójátékot illetően – jelentette ki az egriek balátlövője, Tóvizi Tamás. – Eddig a védekezésünk segített át bennünket a nehezebb időszakokon, ezt a stabilitást továbbra is fent kell tartani. Brusztos hatvan percet játszottunk kedden Ózdon, amiért a továbbjutás kárpótol, de látjuk, hogy fejlődnünk kell.

A 6. forduló további párosítása

OKTÓBER 7., PÉNTEK

18.00: Optimum Solar-Békési FKC–Agrofeed ETO UNI Győr

18.00: PLER-Budapest–Tatai AC

OKTÓBER 8., SZOMBAT

16.00: Pick Szeged U21–Kecskeméti TE-Piroska szörp

16.00: BFKA-Veszprém–Csépe Salgótarjáni SKC

18.00: DEAC–BFKA-Balatonfüred

18.00: Százhalombattai KE–ÓAM-Ózdi KC

18.00: Szigetszentmiklósi KSK–KK Ajka

A bajnokság állása

1. PLER 5 3 1 1 159–137 7

2. BFKA-Veszprém 5 3 1 1 153–133 7

3. Pick Szeged U21 5 3 1 1 158–147 7

4. Tatai AC 5 3 1 1 138–140 7

5. Eger 5 3 – 2 143–118 6

6. Vecsés 5 3 – 2 145–137 6

7. Békés 5 2 2 1 142–139 6

8. Győr 5 2 2 1 127–129 6

9. Ózd 5 2 1 2 148–143 5

10. DEAC 5 2 1 2 145–146 5

11. Kecskemét 5 2 1 2 147–149 5

12. Szigetszentmiklós 5 1 2 2 153–158 4

13. BFKA-Balatonfüred 5 2 – 3 130–161 4

14. Salgótarján 5 – 2 3 134–145 2

15. Ajka 5 1 – 4 143–166 2

16. Százhalombatta 5 – 1 4 125–142 1