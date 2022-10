– Ezekhez kellett a csapat is – emelte ki Barthel Gábor. – Többször megmutattuk már az erőnket, hogy hátrányból is képesek vagyunk felállni. Ezeknek az utolsó percekben megnyert mérkőzéseknek lélektanilag mindig nagyobb ereje van, és most is hatalmas lendületet adott a következő meccsekre. Ezt most meg kell ragadnunk, fel kell használnunk és akkor biztos vagyok benne, hogy a hatodik mérkőzésünkről is győztesen jövünk le a pályáról.

A Keleti csoport állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu