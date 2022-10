A vezetőt sportrovatunk képviseletében Bodolai Zsolt többek között arról kérdezte, milyen elvek mentén zajlik a fiatalok képzése a klubnál. A szakember ezenkívül a magyar labdarúgásban tetten érhető folyamatokról is elmondta a véleményét.

A szakember saját szerepéről azt mondta:

– Úgy gondolom, hogy mindig a klub, az egyesület és persze a játékosok az elsők. A mi feladatunk, hogy minél többet tegyünk meg a nálunk dolgozó játékosokért. Amikor valaki elkezdi ezt a sportágat, mi onnantól kezdve azon dolgozunk, hogy a lehető legjobbat kihozzuk belőle - fogalmazott.

Gyarmaty Attila az egri utánpótlás helyzetéről is beszélt:

– Mindig van hova fejlődni és kell is, még azoknak is, akik már rendelkeznek a megfelelő licenc-szel. Egerben mindig is voltak tehetséges szakemberek, viszont úgy gondolom, hogy a közelmúltban rányomta a bélyegét a város labdarúgására az, hogy a felnőtt csapattal sokszor voltak problémák. Az utóbbi időben nem volt stabil a légkör a csapatnál, emiatt az utánpótlás sem tudott rohamosan fejlődni – mondta.

A szakember kitért arra is, hogy az elmúlt években a dokumentáció szerepe megnőtt a labdarúgásban, ezzel pedig minden trénernek együtt kell élnie. Szavai szerint látható az is, hogy akár magyar, akár nemzetközi szinten felértékelődött a technika szerepe, az esetek videón gyakorlatilag azonnal visszanézhetők, ezáltal a játékosok teljesítménye is pontosabban értékelhető.

Hallgassa meg a második adást teljes egészében: