– A pörkölthöz több időre van szükség, így hétközben ezt nem tudom vállalni, de a paprikás krumpli sem lesz rossz – fogadja az érkezőt a szakácsként már sokszorosan bizonyított Laubert István. A Hevesi LSC klubépülete már egy órával a csütörtöki esti meccs előtt zajos a zsivajtól, ahol nemcsak a vacsora készül, hanem a játékosok is hangolódnak. Többen évtizedek óta nem látták egymást, noha egykor, igaz, más-más időszakban, ők húzták vagy éppen tolták a hevesi csapat szekerét sikeres és kevésbé eredményes módon.

Hajdani szakosztályvezetőként Bettembuk József most újra a nyakába vette a csapatszervezés minden nyűgét és baját, bőven áldozva a sajátjából az összeverbuvált társaságra.

Az öltözőben a lábműtétei után is a futballért élő és haló Balázs Tihamér ugyanolyan elánnal magyarázza a felállást, mint amikor bajnokcsapatokat faragott a hevesiekből, miközben a nézők szép számmal állják és ülik körbe a csodálatosan megvilágított centerpályát. Aki az áramszámla miatt aggódik, annak megnyugtatásként elmondja a Hevesi LSC elnöke, Mengyi Norbert, hogy a sportcsarnok tetején található napelemeknek és a ledes lámpatesteknek köszönhetően igazán nem nagy tétel a szeniorok esti meccsének láthatóvá tétele. Kíváncsi érdeklődőből nincs is hiány. A retró hangulatra vágyókat pedig kiszolgálják a futballisták. Ebben a Hevestherm-Hevesi LSC megyei I. osztályú csapatának játékos-edzője mutatja az irányt.

A 43 éves Besenyei Ferenc nem aprózza el: az első félórában ötször veszi be a recskiek kapuját.

A MSE dicséretére váljék, hogy a gárda teljes létszámban vállalta az idegenbeli fellépést, igaz, a kezdő tizenegyben mezőnyjátékosként volt kénytelen játszani Szobonya Tamás. Az 57 éves labdarúgó amúgy kapus, de most máshol volt rá szükség. Hazai oldalon ezúttal bőven akad csere, nemúgy, mint a múlt szombaton, a Bélkő SE-Bélapát elleni hazai bemutatkozás során (2–3). A vendéglátóknál korelnökként Adamecz József bizonyítja azt, hogy 62 esztendeje minden tapasztalatával bátran lehet rá számítani. Őt bizony még most sem nagyon „firkálják” meg. Az idő múlásávalaz eredmény is szépen kerekedik. A HLSC folytatta a góllövést, amit az sem zavar meg, hogy csatárduójuk jóvoltából a recskiek is betalálnak kétszer. A hajrában valamennyi kispados beáll, felváltva a pályán fáradozókat.

Az „eredményolló” csakúgy tágra nyílik, mint a csapatrészek közötti távolság. Hiába no, a kimaradt éveket nem lehet pótolni.

Hasonló életigazságok és közhelyek aztán szaporán törnek elő a lefújást követően. A hangulat baráti, a paprikáskrumpli ízletes, a Borsodi pedig hozza a tőle elvártat. Sok idő nincs a meccs utáni értékelésre, de az egyéntől függően 30–60 perces „harmadik félidő” alkamat kínál egymás újra megismerésére. Aztán mindenki hazafelé veszi az irányt a helyieken túl budapesti, szolnoki és egri célállomással. Az utazásra fordított idő azonban értelmet nyer, mert a röpke egy-két órára a fiatalság köszön vissza a futballozásnak hála. És ezért az élményért hajlandó áldozni a ma már szenior korú ember.

A Heves megyei öregfiúk bajnokság 4. fordulójában:

HEVESTHERM-HEVESI LSC–MÁTRAI SE 9–2 (5–0)

Heves. V.: Lucián János (Pásztory, Tasi).

HEVES: Ficsór – Szabó Z., Vágó, Pusoma R., Bódi – Ducsai, Bakos T., Besenyei Zs. – Lólé, Besenyei F., Laubert R. Csere: Adamecz, Mengyi, Vajner, Balogh P., Asztalos, Lajer. Csapatvezető: Bettembuk József.

MÁTRAI SE: Suha Sz. – Bánik, Sztankó, Szobonya, Molnár Zs. – Németh S., Tóth J., Pabolkov, Suha T. – Prokaj P., Radics. Csapatvezető: Molnár Zsolt.

GÓL: Besenyei F. (4. – 11-esből, 6., 11., 13., 29.), Ducsai (42.), Lólé (60. – 11-esből), Asztalos (78.), ill. Radics (50.), Prokaj P. (71.).