KECSKEMÉTI TE-PIROSKA SZÖRP–QHB-EGER

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, szombat, 14.00. V.: Kovács T., Mándli B.

A 2021/22-es szezonban még mindkét csapat az élvonalban szerepelt, a bennmaradást azonban egyik gárda sem tudta kiharcolni. A nyár itt is ott is jelentős átalakulást hozott, a minőségéből talán az Eger veszített kevesebbet. Ezt támasztják alá az eddigi eredmények is, a megyeszékhelyiek ugyanis hét mérkőzésen szerzett tíz pontjukkal vezetik a bajnokságot bár hozzátartozik, hogy a mezőny többi csapata egy meccsel kevesebbet játszott.

A KTE hat fordulót követően két győzelemmel, egy döntetlennel és három vereséggel áll a tabella 12. helyén. Tóth Norbert edző együttese legutóbb Szegeden kapott ki, azt megelőzően pedig a PLER együttesével szemben maradt alul.

– A kecskemétiek nagyon meg tudják nehezíteni az ellenfelek dolgát, főleg hazai pályán – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Fiatal, agilis csapat, amely küzd a végsőkig. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, végig koncentráltan kell kézilabdázni.