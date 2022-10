A férfi Magyar Kupa 2. fordulójában:

ÓAM-ÓZDI KC–QHB-EGER 25–25 (14–15)

Ózd, Marosi István Sportcsarnok, 100 néző. V.: Rontó Á., Szanyi P.

EGER: ÁGOSTON – Lezák 3, Döme 2, Kiss G. 1, Tóvizi 2, Fórizs 1, Száva 2. Csere: Rozner 1, Kurucz 7, Tóth K. 3, Kerezsi, Kepess 2, Gönczi 1. Edző: Tóth Edmond

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. A6. perc: 3–2, 12. p.: 5–6, 18. p.: 7–7, 24. p.: 10–11, 36. p.: 16–17, 42. p.: 18–19, 48. p.: 20–23, 54. p.: 24–23

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 1/0.

A hazaiak bő két perc alatt szerzett három találatára, az egriek sorozatban néggyel válaszoltak. A kezdeti hullámzó játék után kiegyenlítődtek az erőviszonyok. A félidő további részében fej-fej mellett haladtak a csapatok, két gólnál nagyobb előnyre egyik gárdának sem sikerült szert tenni.

Az utolsó negyedórához közeledve az Eger ötgólos előnyre (18–23) tett szert, de innen is visszakapaszkodott az Ózd, s az 53. percben már a vezetést is átvette (24–23). A végjáték óriási izgalmakat hozott. Az utolsó 10 másodpercben az Ózd támadhatott a győzelemért, de Gyimesi Máté lövését Ágoston Áron hárította.

TÓTH EDMOND: – Mindkét csapat rengeteg hibával játszott, mélyen a valós tudása alatt. Nagyon nyögvenyelős döntetlent sikerült elérni, a küzdeni tudásunk segített a továbbjutás kiharcolásában. A támadójátékunk továbbra is nagyon akadozik, ennek az okait kell mielőbb megtalálni.

TOVÁBBJUTOTT: a QHB-Eger.

KÖVETKEZIK: NB I/B, 6. forduló: QHB-Eger–Vecsés SE, október 8., szombat, 18.00.